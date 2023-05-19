舞孃戰勝大老闆！　全美唯一脫衣舞俱樂部「成功加入工會」

▲「星園上空廉價酒吧」成為全美目前唯一加入工會的脫衣舞俱樂部。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

洛杉磯「星園上空廉價酒吧」（Star Garden Topless Dive Bar）18日投票通過，成為全美目前唯一加入工會的脫衣舞俱樂部。舞孃與管理層抗爭15個月後，終於讓老闆撤回反對立場，她們在表決通過後，激動歡呼哭泣，「我們做到了！」

BBC等外媒報導，「星園上空廉價酒吧」17名舞孃參與國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board）舉辦的投票，以17票贊同、0票反對一致通過加入「美國演員權益工會」（Actor's Equity Association），希望爭取更好的薪資、福利、醫療保健，以及更安全的工作環境。

《美聯社》指出，舞孃們遭到顧客糟蹋辱罵，以及據稱來自管理階層的報復後，產生想要加入工會的念頭與後續行動。

▲「星園上空廉價酒吧」門口。（圖／達志影像／美聯社）



「美國演員權益工會」是一個成員逾5.1萬人的娛樂產業工會，主席辛德爾（Kate Shindle）表示，「脫衣舞孃是現場表演藝人，儘管她們的工作中有些元素具有獨特之處，但在本質上仍是表演藝術家，與工會其他以舞蹈維生的成員有很多共同點。每個想要加入工會的勞工都值得一個工會。」

美國國家勞動關係委員會資料顯示，儘管「星園上空廉價酒吧」是目前全美唯一加入工會的脫衣舞俱樂部，但並非史上第一例。1997年，洛杉磯「好色女士」（Lusty Lady）就成立了「艷舞女郎工會」（Exotic Dancers Union），但這間俱樂部已經在2013年歇業。