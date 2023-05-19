日24歲女大生砍68歲同居男友！　鄰居爆爺孫戀驚人內幕

▲被害人遭小44歲的女友持菜刀攻擊。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣一名24歲女大生1月持菜刀砍傷68歲的男友，因此遭到警方逮捕，不過經過4個月的調查，仙台地檢最終決定緩起訴，由於緩起訴時間已到，因此全案最終為不起訴處分。女大生被逮後，為了調查其是否具有刑事責任能力，也曾進行精神鑑定。

根據《東北放送》報導，涉案的24歲女大學生佐佐木楓被控1月在宮城縣仙台市宮城野區的住宅內，手持菜刀企圖砍殺68歲的同居男友。男子腹部受到輕傷後自行報警，生命並無大礙。警方隨後依殺人未遂嫌疑將其逮捕並送檢偵辦。女大生被逮後坦承攻擊男友，但是否認企圖殺人。

根據Post sevn報導，被害男子早在被刺傷前就曾經4度向警方通報遭到約會暴力。而兩人同居的公寓距離大學有一定距離，附近很少大學生出沒，因此被害人也格外顯眼。而鄰居也表示，被害男子所居住的房子經常有不同的人出入。

女子被逮後，仙台地方檢察廳為了調查其是否具有刑事責任能力，因此會同專家對其進行精神鑑定。直到5月15日精神鑑定結束，仙台地檢同月18日宣布將女大生的嫌疑從殺人未遂轉為傷害，並緩起訴，最終獲不起訴處分。對於緩起訴理由，檢方僅表示，是在考慮事件整體情況後下的決定。