臉書上買可愛狗狗　養了2星期！6歲男童在姊面前被「撕掉頭皮」

▲爸媽在臉書上買可愛狗狗，沒想到突然攻擊6歲兒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國6歲男童維克(Vick Zidko)家人2周前在臉書上買了一隻可愛狗狗，沒想到近來他在家裡下樓梯時，原本乖巧的寵物犬突然對他發動攻擊，撕掉部分頭皮，頭部和背部滿是爪痕，留下了難以消失的傷害。

6歲男童維克11日在南約克郡唐卡斯特(Doncaster)家中，下樓梯時突然被所養的美國斯塔福郡梗(American Staffordshire Terrier)攻擊，家人目睹他慘遭撕咬、不斷尖叫的樣子嚇壞，好不容易才撬開寵物犬嘴巴，把頭部受到重傷的維克救出。

Boy, 6, asked his mother 'am I dying?' after being SCALPED and dragged down the stairs by their family dog https://t.co/41TQxH1YzZ pic.twitter.com/tVht0mqC1V — Daily Mail Online (@MailOnline) May 19, 2023

爸爸表示，「這是一場惡夢，我們不希望再有其他家庭經歷一樣的事」，大約2周前他們才從臉書上，以英鎊200元（約台幣7,544元）價格購買了這隻寵物犬，「當我們看到這隻狗時，牠真的很乖很可愛，立即就擄獲了我們的心」，然而帶回家後才發現寵物犬完全沒有受過訓練。

維克的姊姊表示，當時寵物犬在樓梯上看到維克，便突然撲到對方身上，並且把人拖下樓梯，「維克在牠的眼中好像只是一個玩具」。事件造成男童頭部縫了50多針，背部也留下很深的傷口，警方已將肇事犬帶走並且安樂死，案件正在調查中。