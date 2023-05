臉書上買可愛狗狗　養了2星期！6歲男童在姊面前被「撕掉頭皮」

▲爸媽在臉書上買可愛狗狗,沒想到突然攻擊6歲兒。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國6歲男童維克(Vick Zidko)家人2周前在臉書上買了一隻可愛狗狗,沒想到近來他在家裡下樓梯時,原本乖巧的寵物犬突然對他發動攻擊,撕掉部分頭皮,頭部和背部滿是爪痕,留下了難以消失的傷害。

6歲男童維克11日在南約克郡唐卡斯特(Doncaster)家中,下樓梯時突然被所養的美國斯塔福郡梗(American Staffordshire Terrier)攻擊,家人目睹他慘遭撕咬、不斷尖叫的樣子嚇壞,好不容易才撬開寵物犬嘴巴,把頭部受到重傷的維克救出。

