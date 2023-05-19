強逼吃屎後虐殺！日情侶檔「鏈鋸分屍」22歲男　塞行李箱棄屍

▲死者遭情侶檔殘忍虐殺前，還被逼吃排泄物。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台市2022年發生22歲男子遭友人情侶檔殘殺的慘案，仙台地檢19日正式依殺人等罪名起訴2人。2名嫌犯手段兇殘，不但毆打被害人臉部，並強迫對方吃排泄物，還用毛巾將其勒斃，最後更使用鏈鋸分屍，埋進地底，企圖滅跡。

根據《東北放送》報導，31歲的無業男子前田廣樹與31歲的前服務業女子山口優2022年11月在仙台市青葉區的家中殺害22歲友人佐藤大貴，19日被仙台地檢正式起訴。兩人使用毛巾勒斃死者後，使用鏈鋸將其分屍，並將殘破的屍塊裝進行李箱，運到荒濱區，再埋到地底。

兩人將死者殺害前，先將被害人囚禁在家中，多次毆打其臉部，使其受傷，甚至強迫他吃下排泄物。兇嫌犯案後，便一路逃亡，靠著僅有的存款，沿路從宮城縣逃到北海道與秋田縣，直到2022年12月29日到青森縣的青森警察署自首。據悉，兩人沿路使用飛機、電車等各種交通工具，平時則留宿在各旅館。

直到存款逐漸見底，2人發現沒錢再逃亡，才會選擇在青森自首。警方獲報後隔日就在兩人供認的地點找到佐藤大貴破碎的遺體。

仙台地檢19日依殺人、遺體損毀、遺棄屍體、傷害以及強迫等5項罪名將前田廣樹與山口優起訴。不過並未公布兩人是否坦承一切罪行。