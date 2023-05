全球最貴冰淇淋「1球要價20萬」　創下金氏世界紀錄

▲全球最貴冰淇淋1球要價88萬日圓。(圖/翻攝自Cellato官網,下同)



記者張方瑀/綜合報導

你吃過最貴的冰淇淋是多少錢?日本一家冰淇淋公司開發出一款世界最貴的冰淇淋,用最稀有、奢侈的原料製成,每份售價高達88萬日圓(約台幣20萬元),創下金氏世界紀錄。

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses pic.twitter.com/kaJOACEear