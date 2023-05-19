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美債違約「恐讓800萬人」失業衝擊全球　經濟影響一次看

美金。（圖／達志影像／示意圖）

▲若美債違約恐引發全球金融動盪。（示意圖／達志影像）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

儘管拜登政府與眾議院議長麥卡錫對避免出現債務違約釋出積極信號，但因美債違約恐引發全球金融動盪、美經濟衰退、美元貶值等效應，投資人與行政部門不敢大意。

「紐約時報」指出，24兆美元的美債市場是美國政府的主要融資來源，也是世界最大的債務市場。美債市場是金融體系的樑柱，從抵押貸款利率到世界上使用最廣泛的美元貨幣，美債都是不可或缺的要項。由於有政府信譽的保證，美債有時甚至被視為等同於現金。

►24兆美元美債市場：全球金融體系樑柱

美國發生債務違約的深遠影響不易完全預測，但從金融市場震盪到銀行破產、經濟衰退，乃至對美國長年全球經濟中心地位會造成難以彌補的損害。

美國藉向全球投資者出售國債借入巨額資金，以助支付軍人薪餉、退休人員福利及向美債債權人支付利息。

美國若發生債務違約，股票、公司債務和美元的價值可能暴跌。2011年當美國國會在最後一刻達成協議避免違反債務上限時，標準普爾500指數（S&P 500）在短短兩週內就下跌17%，一旦違約勢必更嚴重。

►美債若違約　將面臨信評連鎖降級

標普全球評級（S&P Global Ratings）負責美國的信評分析師穆克吉（Joydeep Mukherji）表示，美國政府若屆時無法支付，會被視為「選擇性違約」；惠譽國際信評（Fitch Ratings）也表示會以類似方式調降美國政府的信用評級。

另一重要信評機構穆迪（Moody）表示，若美國財政部錯過一次利息支付，信用評級會降一個等級，低於目前的最高評級，第二次錯過支付就再降級。

違約恐限制依賴美債作為抵押品的市場作用，金融體系的管路也有凍結風險，因為投資人會急於重新定位他們的投資組合，牽動交易的大型銀行會退出市場，使得買賣任何資產都更困難。

►美債違約將衍生衰退　動搖美全球經濟地位

若出現違約，持有美債的風險可能會上升，美國政府在可預見未來的借貸成本會更高，美元在世界貿易中的核心作用也可能被削弱。政府舉債成本越高，會讓企業在發行債券和取得貸款更難，消費者的抵押貸款與信用卡消費都會遇到更高利率。

經濟層面上，白宮預測即便短暫違約也會導致50萬人失業和輕微衰退。違約時間拉長則恐出現800萬失業和嚴重衰退，經濟萎縮超過6%。

財經觀測網站Of Dollars And Data分析，有鑑全球經融體系對美債和美元的依賴，美債違約會導致對美國政府失去信心，市場恐慌衍生全球金融動盪。經濟模型顯示，技術性違約會讓美國的失業率從3.4%增至7%，實質違約則會飆升至12%，失業率增速過高會令消費者削減開支導致衰退。

其他伴隨美債違約衍生的衝擊包括利率提升、美元貶值、政府職能受損打亂民生運行與經濟成長，以及引發政治效應。

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