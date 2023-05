南太平洋2小時連8震！多國發布海嘯警報　新喀里多尼亞居民急撤

▲羅雅提群島(Loyalty Islands)2小時發生8震起地震。(圖/翻攝自USGS)



記者張方瑀/綜合報導

位於南太平洋的羅雅提群島(Loyalty Islands)東南方19日發生規模7.7強震,接著又在約2小時內發生8次規模5以上地震,周圍島國沿岸皆發布海嘯警報。最新消息指出,位於震央西方的新喀里多尼亞(New Caledonia)已下令沿海地區居民撤離。

根據《法新社》報導,地震發生後太平洋海嘯中心(Pacific warning centre)警告,震央1000公里範圍以內可能出現海嘯。新喀里多尼亞距離震央約200公里,當地安全官員萊西亞(Marchi Leccia)表示,目前已下令沿海地區居民撤離。

#UPDATE New Caledonia has ordered the evacuation of coastal areas, a government official says, after a 7.7-magnitude earthquake in the Pacific Ocean triggered a tsunami warning.



Warning sirens have been activated and people have been asked to leave areas near the island's… pic.twitter.com/K9mbuOIAYT