南太平洋2小時連8震！多國發布海嘯警報　新喀里多尼亞居民急撤

▲羅雅提群島（Loyalty Islands）2小時發生8震起地震。（圖／翻攝自USGS）



記者張方瑀／綜合報導

位於南太平洋的羅雅提群島（Loyalty Islands）東南方19日發生規模7.7強震，接著又在約2小時內發生8次規模5以上地震，周圍島國沿岸皆發布海嘯警報。最新消息指出，位於震央西方的新喀里多尼亞（New Caledonia）已下令沿海地區居民撤離。

根據《法新社》報導，地震發生後太平洋海嘯中心（Pacific warning centre）警告，震央1000公里範圍以內可能出現海嘯。新喀里多尼亞距離震央約200公里，當地安全官員萊西亞（Marchi Leccia）表示，目前已下令沿海地區居民撤離。

#UPDATE New Caledonia has ordered the evacuation of coastal areas, a government official says, after a 7.7-magnitude earthquake in the Pacific Ocean triggered a tsunami warning.



Warning sirens have been activated and people have been asked to leave areas near the island's… pic.twitter.com/K9mbuOIAYT — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2023

根據美國地質調查所（USGS）數據顯示，羅雅提群島附近從19日上午10時57分後，又陸續在約2小時發生8次地震，規模都在5以上。

紐西蘭國家緊急事務管理局（Nema）則表示，紐西蘭沿海地區可能會出像強勁且不尋常的巨浪，「對游泳者、衝浪者、釣魚客及任何在海邊的民眾都可能造成危險。」當局也要求北島西岸、南島西岸的民眾遠離海灘及港口、碼頭與河口。

Nema預估第一波海嘯活動可能會在當地時間下午5時左右，抵達北角（North Cape ）附近地區，會出現強烈的海流與波浪；但實際情況仍需有待觀察。

《衛報》指出，美國海嘯預警系統（The US tsunami warning system）預估，萬那杜（Vanuatu）可能出現1公尺高海嘯，斐濟、新喀里多尼亞與吉里巴斯可能出現0.3公尺海浪。