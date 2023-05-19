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6年懸案破了！9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix「4秒畫面」意外找到

▲▼ 。（圖／翻攝自Buncombe County Jail、NCMEC）

▲凱拉（左）遭母親（右）綁架，被尋獲時已經15歲。（圖／翻攝自Buncombe County Jail、NCMEC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州2017年發生9歲女童凱拉（Kayla Unbehaun）失蹤案，曾出現在Netflix一部懸疑影集中，沒想到事隔6年後，北卡羅來納州一名商店店員靠著節目中僅出現4秒的照片，認出店內一名顧客就是凱拉，才讓凱拉重回家人身邊。

綜合《紐約郵報》、《獨立報》等外媒，凱拉出生於2008年7月5日，父母離異後由父親雷恩（Ryan Iskerka）取得監護權，母親希瑟（Heather Unbehaun）僅有探視權。2017年7月4日案發前，凱拉被母親接到伊利諾州南埃爾金（South Elgin）的家中過夜，原定隔天生日當天回到父親身邊，但雷恩5日到約定地點接女兒時，她們卻遲遲沒有現身，趕緊報警。

當時僅9歲的凱拉最後一次出現時和母親在一起，希瑟最後一次被目擊時則忙著打包行李到車上，據親戚說法，她是去威斯康辛州露營。二人失蹤不久後，希瑟被控犯下綁架兒童4級重罪，檢方發出逮捕令，至今6年卻始終找不到這對母女。

Netflix懸疑影集《未解之謎》（Unsolved Mysteries）第3季最後一集談論家庭綁架案，去年11月公開，片尾播放來自美國國家失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）的失蹤兒童跑馬燈，其中包括一張凱拉9歲的照片和6年後可能的長相，但出現在畫面中僅短短不到5秒。

沒想到北卡阿什維爾（Asheville）一家二手服飾店店員13日上班時，發現2名女性客人很眼熟，認出她們就是失蹤的希瑟和凱拉，馬上向當地警方報案。

現年40歲的希瑟被捕後引渡至伊利諾州，被控犯下綁架兒童，18日獲准保釋，但須配戴電子監控設備，15歲的凱拉終於和父親團聚，雷恩也取得對希瑟的保護令，禁止她進入他住處方圓305公尺範圍內。

阿什維爾警官布朗（Jonathan Brown）表示，「我認為這是一起很獨特的案例」，對於希瑟能夠躲藏這麼多年感到震驚。她預計6月14日再度出庭，而在伊利諾州，4級重罪可判1至3年徒刑，但通常會獲得緩刑。

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