快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報

▲法國位於南太平洋的羅雅提群島發生規模7.7地震。（圖／翻攝自PTWC）



記者張方瑀／綜合報導

美國地質調查所（USGS）表示，位於南太平洋的羅雅提群島（Loyalty Islands）東南方19日發生規模7.7的地震，震源深度僅10公里。

▲法國位於南太平洋的羅雅提群島（Loyalty Islands）發生規模7.7地震。（圖／翻攝自USGS）



美國海嘯警報系統已發出海嘯警報，周圍島國斐濟、萬那杜與新喀里多尼亞（New Caledonia）皆須防範。澳洲氣象局稍早已透過推特表示，已展開海嘯監測，豪勳爵島（Lord Howe Island）有潛在威脅。