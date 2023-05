快訊／南太平洋羅雅提群島規模7.7強震！　發布海嘯警報

▲法國位於南太平洋的羅雅提群島發生規模7.7地震。(圖/翻攝自PTWC)



記者張方瑀/綜合報導

美國地質調查所(USGS)表示,位於南太平洋的羅雅提群島(Loyalty Islands)東南方19日發生規模7.7的地震,震源深度僅10公里。

▲法國位於南太平洋的羅雅提群島(Loyalty Islands)發生規模7.7地震。(圖/翻攝自USGS)



美國海嘯警報系統已發出海嘯警報,周圍島國斐濟、萬那杜與新喀里多尼亞(New Caledonia)皆須防範。澳洲氣象局稍早已透過推特表示,已展開海嘯監測,豪勳爵島(Lord Howe Island)有潛在威脅。

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.6 #earthquake near Southeast of Loyalty Islands. Potential threat for #LordHoweIsland. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/RlP5ntbfKS