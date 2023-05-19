【廣編】一天過完演藝生涯！曾國城：13年來都靠它

▲曾國城與粉絲們分享祕密武器。

圖、文／合利他命提供

出道超過三十年的曾國城，隨著年紀增長多少都有各種身體酸痛發生，曾國城總是可以神采奕奕，他與粉絲們分享祕密武器，原來是「合利他命EXPLUS強效錠」。

曾國城使用長達13年的醫療級B群「合利他命EXPLUS強效錠」，很多人不知道為什麼合利他命對酸痛效果顯著。那是因為維生素B1是參與細胞能量轉換的重要營養素，扮演輔酶的關鍵角色，一但B1不足，輕則產生疲勞，嚴重則會有反覆的眼睛疲勞、肩頸僵硬或是腰背酸痛產生。而「合利他命EXPLUS 強效錠」含有維生素B1誘導體 TTFD六大配方，能產生大量活性B1，易於吸收利用，有效緩解酸痛。

台灣銷售的「合利他命EXPLUS 強效錠」就是日本生產製造、原裝進口與日本所販售的合利他命EXPLUS 強效錠相同配方、劑量；不用跑到日本，現在屈臣氏、康是美，各大藥局以及知名美式賣場正熱賣中。

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＊依據Instage 2006／4月至2021／1月調查日本零售通路包含Drugstore／Supermarket／CVS／Home center／Discount store之維他命B群藥品實際銷售數據進行統計分析

衛署藥輸字第025431號

北市衛藥廣字第112050045號

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