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女方喊「主桌吃素+36萬聘金」　準小姑轟：吃相難看！逆風臉腫了

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲新娘跟媽媽吃素，原本要求整場婚宴也一起吃素。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

「吃相太難看了吧！」一名準小姑抱怨，未來嫂嫂提出婚宴主桌要吃素，同時娘家要拿36萬聘金，以及2兩黃金，對於上述要求讓原PO難以接受，「很好意思要了50萬？你女兒是不差，但身價也沒那麼高吧？」結果討拍文變討罵文，引來全場網友反批，「可憐嫂嫂遇到毒菇！」

一名女網友在Dcard表示，哥哥6月準備提親，爸媽與女方家長早已見過面，雙方也談及婚禮、聘金的細節，結果身為準小姑的原PO卻看不下去，認為自家被女方爬到頭頂了，並痛罵「哥哥感覺是戀愛腦，我爸媽也很沒腦！」

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首先是新娘與未來親家母吃素，原本要求整場婚宴嘉賓也跟著吃素餐，後來協調成主桌吃素就好，氣得原PO咋舌直呼，「到底為什麼2人吃素，主桌另外8人都要陪你們一起吃素？」

兩方見面時，親家母強調沒有要賣女兒，卻要求36萬聘金且不含餅錢，以及2兩重的黃金。再度讓原PO開譙，「沒有要賣女兒，結果很好意思要了50萬？你女兒是不差，但身價也沒那麼高吧？」

然而原PO爸媽一副無所謂的模樣，讓原PO更加跳腳，「下個月提親不知道還有什麼瞎事！這年頭誰還在收聘金，還敢提36萬？吃相太難看了吧！」

底下網友則開酸，「你哥你爸媽都接受，也不是你出錢，是要講什麼」、「如果我知道小姑是這種人，我會嚇得不敢嫁...拜託你狐狸尾巴藏好」、「看到說女方身價沒那麼高，瞬間怒欸」、「不覺得吃相難看欸，只覺得你嫂有這小姑好衰小」、「我身邊還很多收聘金的，我也不知道哪裡有問題」、「是不是怕自己出嫁什麼也沒有？」「從頭到尾不關你的事唷」。

▼女方要求聘金36萬，加上2兩黃金。（示意圖／ETtoday資料照）

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

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