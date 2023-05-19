超幸運！女花30元買彩券　「獎金狂翻50萬倍」抱回1550萬元大獎

▲女子花美元1元買彩券，幸運中大獎。（圖／翻攝自Twitter／Kentucky Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州女子萊恩(Angela Ryan)近來上網花費美元1元（約台幣30元）買樂透，竟然讓她中到超級大獎，贏得美元504,037元（約台幣1,550萬元）獎金，該獎金也是肯塔基彩券網路樂透歷史上曾開過的最高額獎金。

萊恩15日領獎時表示，她13日上網購買Cleopatra Clusters Jackpot樂透，沒想到竟然中到該彩券歷史上第一高額獎金，「我下注後，看到紅心出現在螢幕上，想說了不起贏美元20元或30元」，結果卻把她嚇壞。

萊恩表示，發現中大獎的當下她立即尖叫，後來又哭了出來，情緒一直很失控，已經連續多天都睡不好覺，由於發現中獎隔天就是母親節，讓失去母親的她格外想念對方。

結婚長達30多年的萊恩，計畫用這筆錢和丈夫去享受旅行，「我們一共有2名孩子和2名孫子孫女，是時候去旅行一下，我們想要遊覽這個國家」，剩餘的錢則考慮開餐車創業，扣稅後一共領走美元360,386元（約台幣1,108萬元）獎金。