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澳洲警「掏電擊槍」制伏95歲嬤！她持刀被電昏　撞破頭骨命危

▲▼澳洲95歲老婦人諾蘭（Clare Nowland）17日在養老院被警察用電擊槍電擊後處於命危狀態。（圖／翻攝自Facebook）

▲澳洲一名95歲老婦人17日在養老院被警察用電擊槍電擊，送醫後仍處於命危狀態。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州高齡95歲的失智婦人諾蘭（Clare Nowland）17日在養老院被警察用電擊槍電擊，導致體重僅43公斤的她頭部撞地，引發腦出血與頭骨破裂，被緊急送醫後目前仍在命危狀態。家屬被醫院告知她的情況不樂觀，可能將在周末前離開人世。警方最新回應提到，當時諾蘭手持一把牛排刀緩緩接近員警。

根據天空新聞報導，澳洲首都坎培拉以南的小鎮庫馬（Cooma）一家養老院17日凌晨4時15分左右打電話報案稱，諾蘭手持刀械。新南威爾斯州警最初聲明只提到，一名95歲女性長者在與警方的互動中受傷。然而，代表家屬發言的獨立候選人賽勒（Andrew Thaler）說，患有失智症的諾蘭頭部撞地受傷，頭骨破裂與腦出血，處於命危狀態。

賽勒表示，家人們被告知諾蘭可能在周末前去世，「他們實際上處於預見悲傷的狀態，他們知道自己母親可能不會醒來，救不回她，但卻不得不等待著她的離開，這是令人不安與不幸的。」

賽勒指責，養老院報警本身就是個「錯誤」，「令人難以置信的是，警察認為有必要兩度電擊這位老奶奶，這些傷害如今將使她生命走到盡頭。」他說，電擊槍可以殺死成年男子，更不用說一名95歲老婦，「據我所知她只有43公斤重。」他強烈懷疑諾蘭當時手上是否持刀，即便有，應該也是奶油抹刀。

事件引發公眾關注後，警方19日出面回應。新南威爾斯州助理警監科特（Peter Cotter）向媒體表示，諾蘭在事發前幾小時從廚房拿了一把鋸齒刃的牛排刀，獨自一人在房間裡，警方到場後站在房門口開始和她談判，內容基本上是要她把刀子放下，但諾蘭從頭到尾都沒有鬆手，最終一名工作10多年高級警官對她使用電擊槍。

當被問到諾蘭是否表現出威脅時，科特回答，她以「緩慢速度」移動並使用助行輔具，「但她有一把刀，我不能再更上前靠近了。」科特補充，警察隨身錄影器的鏡頭從正面拍下當時情況，將成為調查中重要的一部分，雖然不會對外公布，但家屬之後將會看到畫面。州警部長凱特利（Yasmin Catley）的發言人證實，將有獨立小組介入進行審查。

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