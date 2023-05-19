北韓9人搭漁船成功脫北！吃美食「重獲自由」嗨翻：嚮往南韓生活

▲北韓境內糧食嚴重缺乏，甚至導致開城居民餓死街頭。圖為從南韓京畿道坡州市烏頭山統一觀景台所望向的北韓黃海道開豐郡之景色。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在新冠疫情下全面封鎖邊境貿易，加上受到去年乾旱和集中豪雨影響，導致國內爆發嚴重的糧食危機。來自黃海南道、共2戶家庭組成的9名北韓公民，在規劃1個月以後，決定本月6日搭乘木製漁船「脫北」投誠南韓，他們透露受南韓影劇作品影響，加上厭煩新冠封鎖政策，才下定決心帶著孩子脫北。

根據韓媒《東亞日報》，南韓多名消息人士17日透露，來自北韓黃海南道康翎郡的2戶家庭、包括孩童共9人本月6日晚間搭乘一艘小型的木製漁船，從西海（黃海）越過北方界線（NLL），途經南韓延坪島西側，過程中被南韓軍事設備緊密監控，當南韓軍方派出兵力在海上登船盤查時，他們旋即表達希望能投誠南韓。

有說法指出，這2戶脫北的北韓家庭其實互為親家關係，在抵達南韓後接受南韓國家情報院、統一部、軍方展開的聯合調查，在移送京畿道某部隊後，目前由某政府機構收留，他們在接受調查時對於和南韓有關的提問相當積極，「在南朝鮮（南韓）真的只要工作就能賺錢嗎」、「在這裡真的能自由生活嗎？」

▲2戶北韓家庭搭乘一艘小型木製漁船脫北。（示意圖／達志影像／美聯社）

2戶脫北家庭透露，他們在北韓時透過私人管道非法收看南韓影視作品，因此相當嚮往能在南韓「自由生活」，受不了平壤當局長達3年實施嚴峻的新冠防疫措施，加上糧食缺乏、饑荒問題嚴重，他們終於下定決心脫北，礙於當局全面封鎖朝中邊境，以及疫情後透過仲介協助的脫北價格暴增，他們計畫冒著風險從海路（黃海）搭乘木製漁船脫北。

其他消息人士分析，這群脫北者可能透過個人管道熟悉南韓的新聞，得知比起前朝的文在寅政府，被歸類為保守派的尹錫悅政府更加重視北韓人權議題，且不會像文在寅政府一樣遣返脫北者，因此才決定脫北。

報導指出，從軍方設備監測到北韓民眾搭乘木製漁船越過西海（黃海）北方界線、到南韓軍方掌握脫北民眾的身份和意圖，整個作戰過程皆透過軍方高層完整向總統辦公室彙報。

南韓政府消息人士透露，這群脫北者直到引渡至南韓領土陸地上，都含是處於極度恐慌、不安的狀態，不過隨著南韓政府給予吃食，他們的情緒已經恢復平靜、健康狀態良好，且他們還表示，在北韓的家鄉從來沒有看過如此色香味俱全的食物，讓他們突然感到不太適應，希望南韓政府能透提供止瀉藥。

另外，報導提到北韓糧食供應嚴重缺乏，主要穀倉的農作物收穫量不及往年的3分之2，小麥種植過程不順，就連開城等資源豐富的大城市都傳出民眾餓死街頭，在飢荒狀態持續下，恐將引起大批北韓居民脫北。消息人士透露，目前已經針對南北韓交界地帶加強警戒。

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