面試後婉拒工作「竟被討148元咖啡錢」　他傻眼PO網：第一次遇到

▲新加坡一名男子面試後婉拒工作，竟被對方索討一杯咖啡的錢。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

新加坡男子蘇雷什（Sriram Suresh）和一間公司代表約在咖啡廳面試，之後因故婉拒工作機會，竟被對方索討當天所喝的6.5新幣（約新台幣148元）咖啡錢。他立刻匯款，但也把對話紀錄PO上網，直呼「真的是第一次」遇到這種事。

根據對話紀錄，蘇雷什決定尋找更穩定的工作，以此為由婉拒機會。公司代表很快獻上祝福，卻補了一句，「對了，你上禮拜的咖啡錢是6.5新幣，可以用PayNow支付，謝啦。」

蘇雷什傳送匯款截圖後表明，「我去過很多次面試，但沒有人要求我付一杯咖啡的錢。如果我知道會這樣，那天就會自己付錢。現在這樣顯得非常不專業，請告訴你的下一位應徵者，如果他們婉拒工作，將被要求補付咖啡錢」。他坦言對這間公司留下不好印象，「我猜我逃過一劫了，謝謝你寶貴的時間。」

▲蘇雷什貼出對話紀錄佐證。（圖／翻攝臉書Sriram Suresh）



這篇15日的貼文引發網友熱議，許多人紛紛留言，「真是他X的小氣鬼」、「絕對是逃過一劫」、「我會匯款20元新幣（約新台幣455元），為我、他和他老闆的咖啡付錢，50分新幣（約新台幣11元）的零錢不用找了」。

不久後，蘇雷什更新貼文表示，他沒想過截圖會被瘋傳，也無意把事情鬧大，「經理打電話過來道歉，對他下屬的行為感到由衷抱歉。正如留言提到，經理也退回了（咖啡）錢，並以專業方式處理。我相信這不是標準做法，可能只是一個無心之過。」