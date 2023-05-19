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尖峰時刻活春宮！駕駛座「纖腰美背激情上下」　通勤族傻眼

▲▼巴西活春宮。（圖／翻攝推特）

▲巴西一對男女在駕駛座上演活春宮。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

巴西馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）發生離譜事件，一對男女把汽車停靠路邊，直接在駕駛座上做愛，絲毫不在意當時正值上班尖峰時刻，旁邊道路車水馬龍。傻眼的通勤民眾立刻拍下誇張畫面，並且報警處理。

根據社群媒體瘋傳影片，一輛停靠路邊的本田汽車（Honda）劇烈晃動，駕駛座上有2人正在發生性行為，女方撩起上衣露出纖腰與美背，而男方忘情伸手撫摸。

據悉，本案發生於12日上午7時40分左右，一名目擊者匿名透露，車震地點旁邊就是大馬路，還有一間生意很好的健身房，很多人都跑出來看。

Campo Grande News等當地媒體報導，警方上午8時30分才抵達現場，因此當天撲了空，但很快就依據車牌號碼找到2人，並透過女子背上刺青確認身分。影片中的46歲男子和36歲女子恐怕觸犯公共猥褻罪，可處三個月至一年以上監禁與併科罰金。

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