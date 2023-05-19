南韓尹錫悅受邀出席廣島G7峰會　依序展開日韓、美日韓會談

▲南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希從首爾機場搭乘總統專機「空軍一號」。（資料照／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅夫婦受到日本首相岸田文雄邀請，今（19）日飛往日本廣島參加七大工業國組織（G7）峰會，將停留至21日，為期3天2夜。期間，尹錫悅將和岸田文雄共同參謁廣島原子彈爆炸韓裔受害者紀念碑，同時依序展開日韓、美日韓會談，談論如何建構北韓（朝鮮）導彈情報即時分享系統。

根據《韓聯社》，尹錫悅夫婦19日上午搭乘專機抵達日本，除了出席預定的G7峰會，期間將依序和G7會員國，以及澳洲、英國、越南、印尼、印度等國元首進行雙邊會談，並和岸田文雄於21日共同前往廣島和平紀念公園，參謁廣島核爆韓裔受害者紀念碑，更安排會晤廣島核爆韓裔受害者與其後代。

稍早，南韓總統辦公室發言人李度運表示，尹錫悅為大韓民國歷屆總統中，首度安排接見廣島核爆韓裔受害者的總統，「韓日兩國不僅共同推動改善未來雙邊關係，更展現出解決過去歷史爭議的意志。韓日兩國雖然開啟了未來之門，但回首過去歷史的那一道門並不會因此關閉。」

尹錫悅身為受邀出席G7廣島峰會的國家領導人，預計將和國際組織共同出席擴大會議，針對糧食、公共衛生、氣候變遷、能源等全球議題，表達南韓政府所能扮演的角色。

▲廣島和平紀念公園原爆圓頂館。（圖／達志影像／美聯社）

同時，尹錫悅與其他受邀出席G7峰會等共8個國家的元首，將於21日共同參訪展示原子彈爆炸犧牲者遺物的和平紀念資料館，日本政府盼能藉此喚起縮減核武與禁止核武擴散的重要性。

G7峰會聯合聲明的內容，預計將著重在侵略烏克蘭的俄羅斯，以及可能以武力侵略台灣的中國，反對中國以武力單方面改變台海現狀，呼籲遵守國際秩序。

另外，尹錫悅21日將和日本展開雙邊會談，並研擬舉辦美日韓三方會談，屆時將和岸田文雄、美國總統拜登談到北韓核武與導彈威脅、穩定地區供應鏈、能源危機等，其中美日韓三方領袖曾在去年柬埔寨金邊會議時，提到研擬建構一套即時共享北韓導彈情報的系統，預計此次美日韓會談時將討論具體實施方案。