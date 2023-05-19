3歲娃餓死公寓遺體腐爛　外婆「調包女嬰」無罪定讞

▲女童從2020年8月就慘遭金女活活餓死，屍體2021年2月才被發現。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童2021年2月慘遭22歲的「母親」（實為胞姊）金姓女子惡意遺棄公寓，死後屍體呈半腐爛狀態，其48歲的「外婆」（實為生母）石姓女子甚至協助裝箱藏屍，檢方調查時發現案外案，認為石婦懷孕生產後調包女兒金女生下的女嬰。最新消息，針對調包嫌移，石婦被判處無罪定讞。

根據韓媒《東亞日報》，南韓大法院（最高法院）昨（18）日審判龜尾3歲女童餓死棄屍案，針對涉嫌裝箱藏屍的犯罪嫌疑，判處石婦2年有期徒刑、緩刑3年；不過針對「調包女嬰」的罪嫌，最終認定檢方提出的罪證不足，因此判處石婦無罪定讞，至於金婦所生女兒的最終下落，以及兩名女嬰的調包過程，恐將成為永遠未解的懸案。

回顧先前判決結果，大邱地方法院刑事抗訴5部去年1月底曾在二審，針對石婦2018年將自己所生女嬰，和大女兒金婦所生女嬰調包之罪嫌，以及2021年協助裝箱藏屍等罪嫌，維持一審8年徒刑的宣判，然而此案上訴大法院後，卻於去年6月被大法院駁回，要求大邱地方法院重審。

▲韓媒公開女童「親生母親」石婦的照片。（圖／翻攝自該節目臉書粉專）

縱使石婦否認掉包罪嫌，並多次表示龜尾餓死女童並非自己親生，但3次DNA鑑定結果皆顯示石婦為女童的親生母親，至於金婦（石婦的大女兒）和其前夫洪某在親子鑑定結果則呈現「不一致」，且警方調閱金婦在龜尾市婦產科的生產記錄，發現女童血型為A型，金婦血型為B、前夫洪某為O，生物學上雙方無法誕下血型為A的胎兒。

至於一審法官（大邱地方法院金泉支院）推測，石婦可能從金婦2018年3月30日分娩至4月8日出院期間，趁機潛入婦產科調包嬰兒，因為金婦出院時帶走的女嬰肚臍上，還掛著夾臍帶鉗，且分離的的肚臍被放進隱形眼鏡盒內保管，隱眼保管盒在鑑定時驗出餓死女童的DNA，證實金婦出院時帶走的女嬰和石婦生下的女嬰為同一人。

另外，石婦的丈夫曾在電視台MBC時事節目《實話探查隊》表示，家族間相處融洽，幾乎每天都能見面，且會透過通訊軟體群組對話分享日常生活，2018年根本未曾看過妻子腹部隆起、或是有坐月子的紀錄。

據悉，金婦惡意遺棄女童，最終導致女童活活餓死在公寓內，二審維持一審判決，判處其20年徒刑，由於金婦放棄上訴，因此最終定讞為20年徒刑。

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