美髮師「遭比特犬攻擊」全身縫100多針！　牠早有前科

▲阿貝拉遭到比特犬攻擊，全身多處受傷。（圖／翻攝自推特，下同）



記者王佩翊／編譯

伊朗一名女性日前在外遛狗時，突然衝出一隻比特犬開始瘋狂攻擊她，而這時比特犬的主人雖然發現，但卻沒有上前制止，或是營救被害人，反而冷眼旁觀，直到其他路人前來幫忙，被咬女子才成功獲救。女子事後被送往醫院治療，全身縫了100多針，動了2次手術，至今仍無法走路，但比特犬的主人卻毫無悔意，甚至罵她不應該出現在那裡。

根據《鏡報》報導，38歲的美髮師阿貝迪（Mahsa Abedi）帶著愛犬在外散步時，經過一條黑暗的小巷，然而卻突然有一隻比特犬從暗巷中衝出來，並開始猛地攻擊她。彼特犬瘋狂地啃咬阿貝迪，並咬著她在地上拖行，她的狗見狀隨即衝上前護主。

阿貝迪見比特犬的注意力成功被分散後，忍痛起身並猛踹了彼特犬幾腳，這時多名聽到呼救聲的路人也上前協助。一行人報警後將阿貝迪送醫。然而由於傷勢嚴重，阿貝迪動了2次手術，一共縫了100多針，並住院5天。

阿貝迪回想當天情況稱，「那隻狗和一對男女一起待在那條昏暗的巷弄裡，巷子很暗，我沒有注意到狗是否有戴項圈。然而比特犬的女主人卻突然大喊『離開巷子！』」可惜等到阿貝拉反應過來時，比特犬早已衝到她身旁攻擊。

阿貝拉指出，那隻比特犬早就有「前科」，曾經有另外2名無辜民眾被牠攻擊，但是牠的主人卻沒有做出防止類似事件發生的措施，例如牽繩以及配戴防護口罩。阿貝拉被攻擊時，比特犬的主人因為害怕被波及，不但沒有上前，甚至也沒有試圖阻止狗，反而是袖手旁觀。

事發當時，狗主人甚至還罵她為何要跑到巷子附近，在她受傷後也沒有到醫院探望。自從被攻擊後，阿貝拉至今仍無法正常走路。