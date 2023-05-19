G7峰會「為何今年多8國」？　BBC曝抗衡中俄議程很棘手

▲今年G7峰會主辦國又額外邀請8國參加。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

BBC報導，七大工業國集團（G7）領袖峰會19至21日在日本廣島舉行，今年主辦國首相岸田文雄額外邀請另外8國參加，此舉無疑是議程棘手的跡象，也是國際秩序迅速改變的證據，因為峰會上大多數對話都關注沒有出席的俄羅斯與中國。

G7成員國包括世上最富裕的7個民主國家，日本、美國、英國、法國、德國、加拿大與義大利。但這些國家的經濟實力正在減弱，根據國際貨幣基金（IMF）數據，1990年G7的GDP占全球1/2又多一些，現在僅接近30%，需要有影響力的新朋友。

因此，岸田文雄尋求建立更全球化而非僅限西方的聯盟，額外邀請澳洲、印度、巴西、南韓、越南、印尼、代表太平洋島國論壇出席的庫克群島（Cook Islands）、代表非洲聯盟出席的葛摩聯盟（Union of the Comoros）。

上述地區被許多人稱為「全球南方」（Global South），意指開發中的亞洲、非洲及拉丁美洲國家，通常與中俄有著複雜的政經關係。事實上，岸田在過去18個月內進行16次海外訪問，地點包括印度、非洲、東南亞，就是為了向這些區域證明，「除了中俄的金錢與權力以外，還有其他選擇」。

▲岸田文雄試圖建立更全球化的聯盟。



BBC分析，岸田文雄最明確的目標之一，就是在俄烏戰爭議題上展現出「團結陣線」，但這也是他所面臨的最大障礙之一。G7試圖對俄實施更多制裁，但考量到能源及糧食成本上升，對新興經濟體的衝擊最大，許多今年新加入的賓客不會喜歡這個舉動。

在抗衡中國方面，台海局勢無疑是去年最大危機之一，而岸田身為唯一G7亞洲國家領導人，把峰會視為一個機會，回應北京在台灣四周日益加大展現軍力的行為。東京向西方傳達的訊息很直接，「你們在烏克蘭的戰鬥，也是我們的戰鬥」，但西方也必須以相同態度回報。

G7不僅針對中國軍事野心，也擔心所謂的「經濟脅迫」，也就是中國以經濟手段報復任何被視為批評北京的行為。值得注意的是，由於中國實際上已經融入全球供應鏈，恐怕成為比俄羅斯更加棘手的挑戰。

▲G7峰會19日至21日在日本廣島登場。

目前尚不清楚G7會採取何種反制措施，或者是否能與歐盟針對共同採取的行動達成共識，畢竟日本和歐洲都將中國視為最大貿易夥伴之一，而大部分「全球南方」也都與北京有著更緊密的經濟關係。

與此同時，關於國際影響力的最新戰場落在太平洋，這些島國非常容易受到氣候變遷影響，並正在同時運用他們對於美中的戰略重要性。岸田試圖打造聯盟的成果，也將取決於G7如何針對解決氣候變遷及能源安全問題達成一致，這能夠減少各國對俄羅斯能源及中國援助的依賴。