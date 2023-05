「鐵達尼號3D影像」首度公開　新技術可望解答船難之謎

▲111年前沉入大西洋底的鐵達尼號全船3D圖像近日問世,料將有助釐清這起重大船難事發經過。(圖/翻攝自推特/AtlanticProds)



文/中央社

全球最知名沉船「鐵達尼號」靜靜躺在3800公尺深的大西洋底,迄今已有111年。如今利用深海測繪技術製成的全船3D圖像終於問世,料將有助釐清1912年的重大船難事發經過。

從英國南安普敦(Southampton)首航的鐵達尼號(Titanic)原定開往美國紐約,途中卻疑似撞上冰山,造成逾1500人罹難。

鐵達尼號專家史蒂芬生(Parks Stephenson)告訴英國廣播公司新聞網(BBC News):「目前仍有諸多跟這艘船相關的問題、一些基本問題,仍待解答。」

他表示,3D影像是「將鐵達尼號故事導向實證基礎研究、而非推測的重要第一步」。

