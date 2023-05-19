搭廉航行李超重！妹子「狂穿6kg衣服」上身超糗　最後仍挨罰

記者張方瑀／綜合報導

現在許多人都喜歡搭乘廉價航空出國玩，而廉航對於行李的重量和大小都有相當嚴格的限制，澳洲就有2名女子因為行李超重，直接在機場將15件衣服穿到身上，甚至把iPad塞進褲子裡面，整體重量將近6公斤，但最後兩人的行李還是超重了，被罰款65澳元（約台幣1350元）。

根據《鏡報》報導，現年19歲的亞莉安娜（Adriana Ocampo）與友人愛蜜莉（Emily Altamura）在3月20日搭乘捷星航空（Jetstar）準備從墨爾本飛回阿德雷德（Adelaide），當時兩人只買了7公斤的手提行李，結果亞莉安娜的行李卻重達12.5公斤，遠遠超過規定上限。

兩人原本想賭運氣過關，但地勤卻嚴格執行一件件秤重，兩人只好在機場裡將行李打開，把一件件衣服穿上身，再將一堆物品放到衣服口袋裡面。最後兩人共穿了15件衣服，包含多件T恤、外套、毛衣和長褲，甚至還把iPad塞進褲頭裡，總重量達5.89公斤。

結果兩人就算穿了將近6公斤的衣物在身上，行李還是超重1公斤多，兩人只好各付65澳元的罰款。亞莉安娜後來向媒體表示，被罰錢的時候排隊的其他乘客都笑了出來，「但他們看起來也不太開心，因為我們兩個害起飛時間延誤了。」

捷星航空發言人回應，也許兩人的自拍影片看起來很逗趣，但航空公司為了飛行安全，所以訂下了嚴格的行李重量限制，希望乘客都能遵守相關規定。