若台海爆發衝突　美國智庫：僅澳洲、日本、新加坡有能力支援美軍

▲智庫分析指出，亞太若發生衝突僅有澳洲、日本和新加坡能提供美軍支援。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國智庫最新評估報告指出，若是印太地區發生衝突，美國在該地區的主要夥伴與盟友們是否願意提供空軍支援。結果發現，僅有澳洲、日本和新加坡能在重大衝突時提供美軍援助，但礙於國內政治或法律問題，恐怕無法即刻給予支援；而南韓不會介入韓半島以外衝突。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）在一份名為《美國在印太地區主要作戰行動》（U.S. Major Combat Operations in the Indo-Pacific）的報告中分析，若是印太地區發生衝突，美國盟友與主要夥伴澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國與越南，向美國提供空軍支援的可能性有多大。

▲智庫分析指出，亞太若發生衝突僅有澳洲和日本能提供美軍支援。（圖／翻攝自RAND Corporation）

報告中假定了4個可能的情況，包含台海衝突、第二次韓半島戰爭、南中國海衝突與北韓崩潰後的維和行動，當面對以上狀況時，美國的盟友和伙伴能否提供空軍基地、戰機護衛、運輸機空運等軍事支援，結果發現狀況其實不太樂觀，在台海衝突中幾乎沒有國家能夠給予全力支援。

分析指出，僅有澳洲、新加坡和日本在亞洲面臨重大衝突事件時，有能力協助美軍，但都會國內政治和法律上的阻礙，恐無法在衝突初期給予支援；南韓重視與美國的同盟關係，但無意介入韓半島以外的戰事；目前也沒有證據顯示，泰國在敵軍沒有直接攻擊自身的情況下，願意向美軍提供軍援。

印度、印尼、馬來西亞和越南則是有強烈的「不結盟」傳統，沒有證據顯示他們會介入一場與自身無直接關係的戰爭；紐西蘭和菲律賓則是幾乎沒有可以投入嚴重衝突的空軍資產。除此之外，還有各種因素影響各國的最終選擇，包含對中國的好戰程度、美國履行承諾的程度與該地區國家的政治變化。