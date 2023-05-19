台首起空難「57死」竟跟劫機有關　嫌犯是海軍上尉

▲民航公司106號班機空難造成57人罹難。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民航公司106號班機空難造成57人罹難，搜救人員在飛機殘骸中找到2把手槍，以及2本內部被挖空的《雷達識別訓練手冊》。沒想到，政府否認空難和劫機有關，仍將原因定調為機械故障和人為疏失，加上當時仍處戒嚴時期，媒體及相關人員均被下令封口。直到45年後，美國中情局解密檔案，真相才曝光。

據了解，美國CIA的調查報告於2009年解密，結果顯示飛機墜落時，有2個座位的安全帶是解開的，代表有2人不在座位上；而駕駛艙內除了正副駕駛外，還有王正義的遺體，駕駛室的艙門也有明顯破壞痕跡。根據驗屍報告，王正義在墜機當下呈站姿；正駕駛的右頰有個小洞，左半邊的臉部則被炸開，應是遭近距離槍擊。

▲民航公司106號班機空難造成57人罹難。

曾在全球最大武器供應商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）擔任工程師的航太博士王立楨，根據解密檔案推測，海軍第二造船廠上尉電子官曾暘、前海軍第二醫院政工官王正義，當時應是打算劫機逃往大陸，2人認為若能挾持陸運濤夫婦，政府便不敢輕舉妄動，同時能讓台灣的國際形象大受打擊。

王立楨猜測，駕駛員當時不願配合曾暘及王正義，雙方爆發激烈衝突，劫機者開槍擊斃飛行員，最終導致空難發生。雖然種種證據指向空難原因和劫機有關，但官方始終沒有親口證實外界猜測，而2位嫌疑人、機組員及所有乘客也都全數死亡，事發經過已無從考證。

延伸閱讀

▸ 24名同事合資買彩券幸運中15億 他外出旅遊「沒分到一毛錢」氣炸怒告

▸ 65名女子收到「用過的保險套」 墨爾本詭異性騷擾事件一共通點曝

▸ 梅雨季「颱風卻排排站」 氣象專家見「最新預測圖」驚呼：今年不太妙