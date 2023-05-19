她突收過世4年母「母親節快樂」簡訊　真相背後藏催淚洋蔥

▲母親（右圖）去世4年，女兒仍持續傳送簡訊，彷彿母親還在與她說話。（圖／翻攝自TikTok「Pamminnie」）

圖文／CTWANT

親人逝世的傷痛可能要好久才能平復，新加坡一名女子自從4年前母親因癌症逝世後，仍持續地給母親的手機號碼發簡訊，讓她覺得母親還在跟她說話，撫慰她的悲傷。近日，她給母親的門號發了封「母親節快樂」的簡訊，大約6小時候，她竟奇蹟似地收到了回覆訊息。經過與對方交談才知道，回訊者也是一位失去母親的女孩，而她們也約定好之後依舊可以互相傾訴對母親的思念之情。

新加坡女子Pamminnie近日在TikTok上傳了一部影片，表示自己多年來仍會向已故的母親發送簡訊，重讀兩人的舊消息、聽母親的錄音，在她想念母親時，讓她覺得母親仍在她身邊。一如既往地，她傳了一封「媽媽，母親節快樂，我永遠愛妳、想念妳」的簡訊給母親，意外的是，卻突然收到了已故母親的簡訊回覆。

「母親節快樂」的訊息從母親的門號傳出，這讓Pamminnie相當驚訝，經過與對方交談後得知，現在那支門號的使用者也是位女孩，而她的母親於3個月前去世了。「每當妳感到悲傷時，給我發訊息，我會聽聽妳的想法」，Pamminnie在簡訊中回覆道，同樣歷經喪母之痛的兩位女孩約定，當對方思念母親時，都可以向另一方發送訊息，成為彼此的港灣。

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