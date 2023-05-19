台首起空難「多名人」喪命　殘骸裡有槍！CIA調查結果竟列機密

▲搜救人員在飛機殘骸中發現手槍。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民航公司106號班機於1964年6月20日墜毀，機上57人全部遇難，罹難者包括馬來西亞影視大亨陸運濤夫婦等名人，還有多名美軍顧問團成員。事發後，民航局將空難原因定調為「機械故障」，然而搜救人員卻在飛機殘骸中發現手槍，且飛行員頭部疑似有彈孔。弔詭的是，當時美國中情局也介入調查，後來竟將其列為機密。

1964年亞洲影展首次在台北舉行，政府特地邀請國內外影劇知名人士來台共襄盛舉，例如陸運濤夫婦、華達製片廠創立人胡晉康，以及好萊塢男星威廉•荷頓（William Holden）等人，並在影展結束後邀請貴賓參觀故宮。當時故宮位於台中，陸運濤夫婦等人特別搭乘飛機到台中參觀，不料竟搭上死亡班機。

▲馬來西亞影視大亨陸運濤夫婦在空難中罹難。

由於多名美軍顧問團成員罹難，美國CIA也介入調查，結果竟在殘骸中發現1本很厚的美國海軍《雷達識別訓練手冊》，且書中有挖空的槍枝凹洞形狀，接著更在駕駛艙附近的殘骸中找到2把45口徑手槍。此外，當天機上乘客除了陸運濤等名人，還有在海軍服役的曾暘及王正義，2人行徑詭異，讓事件真相更加啟人疑竇。

據了解，曾暘、王正義在澎湖馬公登機欲前往台北，當時軍人可免費搭乘軍機，馬公也有直飛台北的班機，2人卻執意搭乘票價昂貴、需轉機的106號班機。不僅如此，事後查出海軍確實有手槍遭竊，2本《雷達識別訓練手冊》也是曾暘借走。沒想到，警務處當時卻說手槍跟飛機失事無關，就連CIA也將調查結果列為機密，真相就此石沉大海。

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