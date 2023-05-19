台灣首起空難「影視大亨」魂斷異鄉　起飛5分鐘離奇墜毀57死

▲C-46運輸機。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

1964年6月20日，民航空運公司1架編號為B-908的C-46運輸機，從臺中起飛前往台北，離地5分鐘後突然墜毀，導致機上57人全部遇難，成為台灣民航史上首起空難。當時的罹難者包括國際電影懋業創辦人陸運濤夫婦、台灣省新聞處長吳紹璲夫婦等影視業名人，還有多名美軍顧問團成員，轟動一時。

據了解，已結束營業的民航空運公司是第一家以臺灣為基地的民用航空業者，號稱是中國第一家私立航空公司。由於名義上是聯合國善後救濟總署的在地業務合作單位，因此民航公司最初的業務是接受善後總署任務，赴各地運輸援助物資，同時也替美國中央情報局（CIA）及五角大廈進行秘密情報作戰等。

▲民航公司106號班機空難造成57人死亡。

1964年6月20日，民航公司106號班機從臺中起飛後墜毀，機上57人全部遇難，包括20名美國人、1名英國人、前亞洲電視董事局主席邱德根之髮妻裘錦秋、國際電影懋業創辦人陸運濤夫婦、總經理周海龍夫婦、製片部主任王植波、聯邦影業總經理夏維堂、華達製片廠創立人胡晉康、台灣省新聞處長吳紹璲夫婦、臺灣省電影製片廠廠長龍芳、翁啟惠家族成員翁浩清，以及擔任飛機維護人員預備赴美國受訓之施文彬父親施國華。

由於失事飛機墜落於豐原、神岡、潭子的交界點，罹難者遺體掉落於神岡三角村，因此居民又以「神岡空難」稱呼此事故。民航局調查後認定，該事故為飛行員發現左發動機超速，急轉回公館空軍基地或水湳機場降落時失控，主要原因為「機械故障」。事實上，這起空難暗藏諸多疑點，且真相竟和劫機有關。

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