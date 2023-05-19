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台美貿易倡議談判完成　數週內簽首批協定

▲▼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

美國貿易代表戴琪今天宣布，台美21世紀貿易倡議已完成談判，是強化美台經濟關係的重要一步。雙方預計數週內將針對貿易便捷化、中小企業、反貪腐等5項議題，簽署首批協定。

戴琪（Katherine Tai）今天下午透過新聞稿作出此項宣布，指這項成果是強化美台經濟關係的重要一步，展現雙方能夠合作，代表各自人民推動共同貿易優先事項。

戴琪表示：「期待持續這些協商，敲定能處理21世紀迫切經濟挑戰的強健、高標準貿易協定。」

美國貿易代表署（USTR）公布首批協定協商完文本，內容囊括關務管理及貿易便捷化、良好法規、服務業國內規章、反貪污及中小企業等5大領域。

USTR表示，透過相關條文，美國企業將能引進更多產品至台灣，同時建立更透明、精簡的法規程序，促進雙方市場投資與經濟機會，尤其是對中小企業。首批協定簽署後，將能深化美台貿易夥伴關係、強化貿易流量，促進創新及勞工與企業包容性經濟成長。

USTR未宣布協定簽署時間點，僅說落在未來幾週內，將由美國在台協會（AIT）與駐美代表處簽署，近期會宣布簽署典禮細節。

USTR指出，首批協定簽署完後，美台將就倡議底下額外貿易領域展開協商。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，囊括12項議題，至今已經舉行2回合談判，包括去年11月於紐約召開首次實體會晤，今年1月美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊前往台灣協商。

台美3月中旬公布首批協定談判內容，指其中關務管理及貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規及服務業國內規章等5項議題已獲雙方共識，有望先簽署行政協定。

針對首批協定重點，在關務管理及貿易便捷化部分，將簡化邊境程序並減少繁文縟節，讓美國企業能更輕易、快速且用更少的費用將商品引進台灣。此外，透過電子化通關，表單、關稅及相關費用繳納都電子化，將節省運輸工具等待時間，降低溫室氣體排放量，並減少商品腐壞情況。

良好法規作業部分，將建立更完善的透明工具與機制，讓中小企業能更了解美台市場法規程序，包括針對法規措施草案進行公眾協商，確保外界了解新規。

對於服務業國內規章，協定內文將確保服務供應商申請經營許可時獲得公平待遇，以及申請人與監管單位之間訊息暢通。監管人須獨立於監管產業之外，且必須告知申請人取得執照所需條件，給予申請人公平機會提出符合條件證明，並在合理時間內做出裁決。

針對反貪污，協定要求雙方設立完善反貪腐措施，以防止並打擊賄賂與其他形式貪腐，包含因應洗錢、拒絕涉嫌貪污外國公職人員入境、追回貪污所得，以及加強對吹哨者保護等內容。

在中小企業方面，協定鼓勵美台之間中小企業貿易與投資機會，包括透過訓練計畫、貿易教育、貿易融資等；雙方也應在網路上提供公開資訊，供中小企業了解如何在美台市場做生意。

 

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