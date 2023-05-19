環狀線北環段「三重拚交通升級」Y23站吸雙北客　入主「晴空大地」搶先擁前景

▲一座城市發展的核心在於軌道串連，新北市長侯友宜期許，當新北環狀線（如圖）及其他軌道、車站建設到位，新北市將可比擬東京、首爾等國際城市。（圖／資料照，記者湯興漢攝）

房產中心／綜合報導

軌道經濟一向是城市發展的重要指標之一，擁有六都中最多人口的新北市，在市長侯友宜的願景中，因地處桃園、基隆、台北和宜蘭的北台灣中心位置，寄望以三軸心、三曲線與六大產業布局，成為帶動國際競爭的都會型態領頭羊。在此思維之下，軌道建設就是串起城市的關鍵環節，環狀線目前已通車的西環段，沿線發展效益有目共睹。北環段CF680B區段近期亦舉辦動土典禮，將橫跨三重蘆洲地區，蘆洲集賢路、中山一路口的Y21站與中和新蘆線的徐匯中學站交會，由集賢路向北至集賢環保公園旁Y22站、五華國小前Y23站為止；兩位出席典禮的雙北市長也展示出，希望用最快速度做好環狀線的決心，早日達成台北捷運環型路網的目標。

▲新北環狀線北環段（如圖）預計將一次串聯最精華的三條縱向捷運線，打通三蘆、士林及內科之間的交通網。（圖／業者提供）

▲雙北市長於3月18日聯袂出席在「Y23五華國小站」舉行的「環狀線北環段」CF680B標案動土典禮。(圖 / 擷取自新北市捷運局官網)

三重在地出身的議員王威元表示，先前參訪東京都議會時參考了許多東京都市發展經驗，像是東京許多知名景點皆在大眾運輸如鐵路、捷運站周邊，「這就是地方發展的推力」，王威元說明三重蘆洲因地理位置受河岸環繞猶如一座小島，「小島上已有14個捷運站點，加上北環段，密集度之高讓三蘆未來能以特區為目標發展，將TOD（大眾運輸導向發展Transit-Oriented Development）普及到整個城市」。以動土典禮舉辦場地北環段Y23站來看，未來3站到士林、一個轉彎北士科、6站大直美麗華、再下一站進內科，連動雙北多處精華地段，讓北環段被期許未來會是「環狀線最具價值的一段」。

▲軌道經濟帶動區域蓬勃發展的前例數不勝數，而環狀線北環段連結眾多精華地段，沿線前景令人期待。（圖／業者提供）

有了北環段動土逐步實現交通建設願景，也喚起了購屋族沿著捷運軌道經濟買房拚保值甚至增值的渴望，像是北環段Y23站目前相比北市部分地段仍是房價低點，再加上有成熟生活機能與水岸環境，吸引首購換屋族、脫北族等欲在此處尋覓一個家。另外，為了讓城市居民住得幸福有感，新北市長提出應降低年輕人負擔、給長者更安心的照護，因此新北不但每一個里有銀髮俱樂部，更超前部署採用「為智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」策略，推動「銀新未來城」計畫，將於三重碧華國中8,700坪原址，以BOT方式打造兼具商場、運動、托育、醫療、長照等複合性量體。

▲三重重陽橋畔擁有近8公里的水岸綠帶是現代人嚮往的重要居住條件之一。（圖／翻攝自「晴空大地」建案官網及臉書，下同）

對於「銀新未來城」議員王威元認為相當有助於三重地區發展，由侯友宜市長赴新加坡取經獲得世界建築獎（WAF）年度最佳建築（World Building of the Year）的海軍上將村，「銀新未來城」將超級商場、運動、停車、托育、醫療、長照、居家照護等機能，聯合附近街廓都更一同開發，購物餐飲、商務辦公、運動休閒等，不僅可望成為凝聚居民社交及連絡情感的最佳場所，更能吸引周邊人潮帶動商機。「銀新未來城」整合周邊資源、串連在地學校、公園及重劃區，成為三重北岸新錨點，沿著軌道路網再串連鄰近同為科技聚落亮點的北士科，想在此地安居樂業的民眾，不妨關注近期在Y23站450米生活圈的新案「晴空大地」，近鄰「銀新未來城」和雙語額滿學校五華國小以及碧華國小、碧華國中及新北高中等多所學校，能滿足長幼日常重要需求，共同開展未來區域繁盛前景。

▲三重不斷進化中，環狀線北環段與銀新未來城計劃將為城市再創新局，也讓近期新案「晴空大地」頗受注目。

▲五華國小是新北7所滿額雙語學校之一，教育資源優異。

「晴空大地」僅一個紅綠燈就能上重陽大橋，60秒速抵台北城，基地東南側有國道一號三重交流道與新北環快的引道，四通八達路網不僅造就北區門戶地位，更能便捷通勤，省下的寶貴時光全留給自己與家人；「晴空大地」位於低密度開發、住商分離的方正棋盤式街廓中，更擁有都會核心難得約3,300坪的超大基地，從社區散步約350米即至淡水河8公里河濱綠帶，隨時能親近自然、大口自在呼吸。「晴空大地」以21至34坪的2房、2+1房及3房為主力，讓憧憬新北第一環宜居生活的首購族、小家庭有更輕鬆圓夢的機會。

▲從「晴空大地」出發，透過重陽大橋及國道1號，實踐新北第一環，60秒到台北的居住夢想。

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