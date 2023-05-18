　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當俄國傭兵月領6.9萬　男去烏克蘭前線6個月被判刑10年

▲▼巴赫姆特附近，烏克蘭士兵站在一名被俘的俄羅斯軍人旁邊。（圖／路透）

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線附近，一名俄羅斯軍人被烏克蘭士兵俘虜。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

吉爾吉斯法院近日判處一名男子10年有期徒刑，罪名是他加入傭兵，在烏克蘭東部與俄羅斯軍隊並肩作戰。自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯在中亞的前蘇聯加盟國招募許多傭兵參加戰鬥，近來已有數十名中亞國家公民戰死在烏克蘭戰場。

根據《衛報》報導，吉爾吉斯首都比斯凱克（Bishkek）法院16日做出判決，宣判一名32歲男子加入傭兵有罪，判處有期徒刑10年。儘管該男子否認參與戰鬥，但法院認定他於2022年6月至11月期間一直待在烏克蘭東部頓巴斯地區，且每月都能獲得18萬盧布（約新台幣6.9萬元）的報酬，還能取得俄羅斯護照。

吉爾吉斯法院判決指出，32歲被告過去無業，自願前往莫斯科加入「盧甘斯克人民共和國」軍隊，然後前往烏東前線充當雇傭兵。盧甘斯克（Luhansk ）和頓內次克（Donetsk）是烏克蘭東部頓巴斯地區的兩個分離主義地區，在烏克蘭危機爆發時，兩地親俄武裝分子在莫斯科的支持下宣布獨立。

人權組織表示，這是首次有吉爾吉斯公民因為在烏克蘭參加傭兵而遭判刑。移居俄國目前仍是中亞國家民眾的熱門選擇之一，由於這些移民通常經濟條件較差，且能夠通曉俄語，因此成為俄國軍隊和瓦格納傭兵集團的首要招募目標。

然而，中亞的前蘇聯加盟國雖然是莫斯科的傳統盟友，但自從俄烏戰爭爆發以來，中亞各國政府均不斷呼籲其國民不要參與雙方衝突。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
莫莉受夠了！深夜發聲明
雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市
醫示警1現象：快把口罩戴回來
北部某幼兒園爆「女師餵藥3幼童」
粿粿9個月愛女「聽力受損」！　和范姜彥豐奔波醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

當俄國傭兵月領6.9萬　男去烏克蘭前線6個月被判刑10年

新加坡再處死毒犯　3周內第2次！人權團體：上訴被駁連聽證會都沒開

研究：基因變異幫他「遠離失智」數十年　關鍵原因找到了

泰國前進黨和7政黨結盟將組聯合政府　皮塔出任總理仍有未知數

間諜氣球風波已過！　CNN：華府擬安排「數名高官」訪中

親眼目睹「老公激戰媽媽」　女護士發燒返家崩潰：該怎麼辦

金正恩也想搭KTX！「一定要去坐坐看」　5年前親見南韓特使對話曝

她看牙醫驚覺臉頰有異物！　掀毛巾發現醫師「掏生殖器」抵她臉

角膜、單顆睾丸都在賣！伊朗通膨悲歌　Telegram湧大量「器官文」

極音速飛彈被烏克蘭攔截！　俄羅斯3科學家「被控叛國罪」遭逮

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

當俄國傭兵月領6.9萬　男去烏克蘭前線6個月被判刑10年

新加坡再處死毒犯　3周內第2次！人權團體：上訴被駁連聽證會都沒開

研究：基因變異幫他「遠離失智」數十年　關鍵原因找到了

泰國前進黨和7政黨結盟將組聯合政府　皮塔出任總理仍有未知數

間諜氣球風波已過！　CNN：華府擬安排「數名高官」訪中

親眼目睹「老公激戰媽媽」　女護士發燒返家崩潰：該怎麼辦

金正恩也想搭KTX！「一定要去坐坐看」　5年前親見南韓特使對話曝

她看牙醫驚覺臉頰有異物！　掀毛巾發現醫師「掏生殖器」抵她臉

角膜、單顆睾丸都在賣！伊朗通膨悲歌　Telegram湧大量「器官文」

極音速飛彈被烏克蘭攔截！　俄羅斯3科學家「被控叛國罪」遭逮

獅龍移師花蓮3連戰首場　洋投布雷克對決曹祐齊

《【我推的孩子】》官方特展「謊言與愛」將登場！嬰兒打Call冰淇淋超可愛

《火影忍者》世界人氣投票冠軍！四代目「波風湊」全新漫畫將推出

德國大廠再投資台灣！　科思創彰化廠新產線主攻車漆保護膜

路上撿到「tsmc手機」！內行驚吐恐怖後果：沒領回就完蛋了

快訊／雷雨狂灌！桃園疑「變電箱爆炸」多地停電　台電搶修中

中央大學收到「炸彈恐嚇信」緊急清空女宿　疑陸生張海川連續犯案

動保處3小時檢查「證明沒虐狗」　小甜甜親赴醫院：對院長很抱歉

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

想抗老必吃！營養師曝「5種抗氧化食物」　第4種很多人都不知

家裡有鱷魚!爸淡定料理　女兒「阿娘喂」連被嚇歪

國際熱門新聞

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

指甲突然出現一條線　女意外被美甲師救命

新加坡再處死毒犯　3周內第2次

人妻拒絕離婚　趁丈夫睡覺「剁下命根」

她看牙遭醫師「掏生殖器」抵臉頰！

女護士發燒回家　驚見「老公激戰媽媽」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

基因變異幫他「遠離失智」數十年

7歲女兒獨在飯店泳池溺水！單親媽爽泡酒吧

烏克蘭女星疑拍「愛國者」炸毀　最高恐關8年

最夯做愛地點　車震只排第4名

更多熱門

相關新聞

極音速飛彈被烏軍攔截　俄3學者被控叛國罪

極音速飛彈被烏軍攔截　俄3學者被控叛國罪

俄羅斯16日凌晨對烏克蘭首都基輔發動空襲，而烏克蘭指出，防空系統共攔下18枚飛彈，其中包含6枚「匕首」極音速飛彈（Kinzhal），儘管俄羅斯軍方未承認，但近來卻有3名專門研究極音速導彈的專家遭逮捕，被依叛國罪進行調查中，引發俄羅斯科學界恐慌。

烏克蘭女星疑拍「愛國者」炸毀　最高恐關8年

烏克蘭女星疑拍「愛國者」炸毀　最高恐關8年

基輔遭空襲　俄軍機發射飛彈

基輔遭空襲　俄軍機發射飛彈

暗殺俄公眾人物　烏克蘭軍情局長認了

暗殺俄公眾人物　烏克蘭軍情局長認了

烏克蘭空襲警報響　軍方急發警告

烏克蘭空襲警報響　軍方急發警告

關鍵字：

俄烏戰爭傭兵

讀者迴響

熱門新聞

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

家屬翻遺書冷語：幼稚，寫給誰看

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

即／雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

粿粿曝9個月愛女「聽力受損」

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面