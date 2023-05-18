吃半顆威而鋼送命！6旬翁買春「全裸陳屍」情趣旅館　賣淫妹落跑

▲泰國一名男子疑似因為服用半顆威而鋼，暴斃於旅館房內。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國一名62歲買春客與賣淫妹相約在情趣旅館，他疑似為了在發生性行為時能夠展現雄風，因此服用半顆威而鋼，沒想到事後被發現陳屍於房內，而賣淫女早已消失無縱。目前死者的遺體已經交由法醫相驗，警方也將傳喚該名女子到案說明。

根據Thaiger報導，泰國中部素攀府一間情趣旅館的員工17日晚間發現，有一名62歲的男性房客陳屍在房間內，因此連忙通報警方。警方趕往現場後，發現死者全身赤裸躺在床上，明顯死亡，而他的屍體旁則擺有一盒保險套與半顆的威而鋼藥丸。

警方還在旅館旁邊發現一輛摩托車、一台汽車以及其他屬於男子的物品。旅館員工透露，死者17日下午4時左右和一名女子入住，當時他們僅開了1個小時的鐘點房，但是1個小時後卻沒有退房。工作人員到房間通知兩人時間到了，沒想到卻發現男子躺在床上一動也不動。

消失的女子疑似是一名性工作者，兩人為了性交才會開房。而死者的朋友向警方表示，當天男子曾告訴他會在旅館與一名女子見面，並請朋友借他摩托車，好讓那個女孩可以騎車前往旅館。而事發後，女子將摩托車還給死者的友人後便消失，但死者卻遲遲沒有現身。他驚覺有異，跑到旅館，這才得知噩耗。

警方懷疑死者為了與女子發生性關係，事前服用了威而鋼，而遺體已經交由法醫相驗，以確定具體死因。涉案的賣淫女子短期內也將被警方傳喚並接受訊問。