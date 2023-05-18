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泰國前進黨和7政黨結盟將組聯合政府　皮塔出任總理仍有未知數

▲▼泰國前進黨18日宣布與7政黨組成聯合政府。（圖／路透）

▲泰國眾議院大選14日落幕，前進黨18日宣布與7政黨組成聯合政府。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

泰國眾議院大選於14日落幕，由改革派前進黨（Move Forward）拿下最多席次，成為國會最大黨。前進黨18日宣布，將與為泰黨（Pheu Thai）等7個政黨組成聯合政府，並推派黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理。不過，想成為總理須先有參眾兩院過半數支持，皮塔能否順利成為總理並組閣，還是未知數。

CNN報導，開票結果顯示，在眾議院500席中，最大贏家前進黨囊括152席，選前最被看好的為泰黨（Phuea Thai）則緊隨其後拿下141席。

前進黨18日表示，將與為泰黨及其他小黨結盟組成聯合政府，包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Liberal Thai）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（New Social Power）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）等8黨共313席次，會在22日簽署合作備忘錄。

▲▼泰國前進黨18日宣布與7政黨組成聯合政府。（圖／路透）

▲前進黨黨魁皮塔盼與台灣建立緊密關係，可望成為泰國下任總理。（圖／路透）

現年42歲的前進黨領導人皮塔，作為積極改革派，在泰國年輕人中非常受歡迎。他在競選期間曾多次提到台灣，如果當選的話，希望增進泰國與台灣之間的關係，還稱讚台灣在婚姻平權方面是亞洲第一。

不過313席仍不足以讓皮塔當選總理，泰國總理是由參、眾兩院750席議員共同選舉產生，須獲得過半支持（376席）才能當選，但其中參議院250席幾乎都是親軍方勢力，因此皮塔能否順利上任還是未知數。

另一方面，自2014年政變以來，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已在位超過8年，他這次代表統一泰國建國黨（United Thai Nation Party）參選，此次得票率卻僅有11.91%，反應出泰國選民對執政黨的不信任，以及對改革的渴望。

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