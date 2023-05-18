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讓小孩戴AirTags隨時追蹤　網紅媽笑稱「像狗一樣訓練」被罵翻

讓小孩戴AirTags隨時追蹤　網紅媽笑稱「要像狗一樣訓練」被罵翻。（圖／翻攝自Instagram與TikTok）

▲網紅媽另類教養方式引發爭議。（圖／翻攝自Instagram與TikTok／vadastevens）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納24歲網紅媽史蒂文斯(Vada Stevens)近來在網路上自爆，她讓2名小孩把蘋果AirTags戴在身上，除了可以隨時追蹤定位小孩位置，還能像「訓練狗一樣」，只要按個鈕小孩就會過來，爭議言論在網路上引發批評。

在TikTok上擁有130萬粉絲的史蒂文斯，近來在影片中表示，她在網路上看到有人用AirTags來控制小孩，「你可以在購物網站上買到產品，就可以追蹤小孩位置，而且小孩只要一聽到嗶嗶聲就會自動跑過來」。

史蒂文斯將影片分享在網路後，因為在標題寫下「今天我們來訓練狗」文字引發爭議，影片獲得超過170多萬人次點閱，另類教養方式引發網友批評，「孩子不是動物，不應該用這種方式追蹤他們」、「怎麼可以把小孩當寵物狗訓練」。

影片雖然被許多人批評，但也有許多家長幫忙護航史蒂文斯，「她說訓練狗只是開玩笑的」、「我的兩個孩子是過動兒，經常亂跑，如果有一天他們不小心走丟，用AirTags追蹤是個好方法」。史蒂文斯也表示，「很多人罵我是一個瘋狂媽媽，但我這樣做只是想防止孩子們走失，盡我所能知道孩子們在哪」。

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