南韓防彈衣用「黑心貨」！斥資2.3億供陸軍5萬套　槍擊中間一定破

▲南韓提供陸軍的5萬套防彈衣被爆料是黑心貨。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

防彈衣內部使用的材質必須厚實，才能有效抵擋敵方射出來的子彈。不過，南韓傳出政府耗資100億韓元（約新台幣2.3億元）所購買的5萬套防彈衣，竟然只是為了用來通過政府檢測的「黑心貨」，實際若使用麥格農槍發射子彈擊中防彈衣中央部位，便會發現子彈輕易穿過防彈衣。

根據韓媒《韓國日報》、《韓聯社》，南韓監察院今（18）日發表「推動士兵服役條件改善之實況調查」評估報告，當中指出防衛事業廳竟然包庇特定業者，從2021年12月向某軍需產品製造商（下稱A社）以107億7800萬韓元的價格，購買5萬6280件第一型防彈衣供陸軍使用，然而防衛事業廳轄下檢查品質的機關，明知道防彈衣製造過程馬虎，卻仍照樣給過。

從實驗結果來看，若使用0.44口徑麥格農槍對防彈衣發射子彈，則會造成子彈貫穿防彈衣、或是防彈衣後方嚴重變形，導致穿上該件防彈衣的軍人會出現腸胃等器官嚴重毀損變形、嚴重時甚至危及性命。

調查發現，A社在經過國防技術振興研究所、國防技術品質院的品質管理檢查時，只會補強檢測時需要固定射擊的防彈衣3個部位，在該處縫補高達6層的防彈材質，使得在接受政府防彈檢測時，不會出現子彈穿過防彈衣、或是引起防彈衣變形的現象。

監察院進行檢查時，當持槍射擊防彈衣未經厚實防護材質補強的中央部位時，防彈衣低劣的品質便會原形畢露。

監察院調查後進一步指出，其實當初曾有民眾爆料，當初A社在製造防彈衣時，為了順利通過測試，刻意補強射擊測試部位，然而國防技術品質院在接獲報料後卻未進一步核實事情真相。

對此，監察院指示防衛事業廳，須將性能未達標的防彈衣全數退回給原廠，同時限制A社未來參與軍需產品標案的資格。