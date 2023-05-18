華碩ROG折疊螢幕手機曝光　具家族特色

▲華碩ROG折疊螢幕手機渲染圖（圖／翻攝CNMO官網）

記者蕭文康／台北報導

據CNMO的報導，疑似華碩ROG的折疊螢幕手機流出了渲染圖，在渲染圖上的這款折疊螢幕手機在設計上非常具有ROG本身的風格，也和此前的ROG遊戲手機類似，一眼就能看出「師出同門」，很有家族特色。

CNMO指出，這款機型的前置攝像頭被放置在了外螢幕的上邊框上，內螢幕則似乎並未配備前置攝像頭，而是一塊完整的顯示幕，不過，該機也有可能採用了螢幕下攝像頭技術。

CNMO表示，華碩旗下的ROG一款可以說是一共非常具有遊戲基因的品牌。目前，該品牌已經涉足了整機、裝機DIY、NB、掌機和智慧型手機等多個市場。不久之前，ROG剛剛推出了一款遊戲掌機。該機配備定制的AMD處理器，擁有7英寸的1080P螢幕，內置Windows 11作業系統，已經在海外市場正式發佈了，起售價格為599美元。

CNMO強調，折疊螢幕手機其實是一個相當特殊的智慧手機產品。基於其本身結構和設計的特殊，這類產品即便搭載了強大的核心處理器，也並不適合作為遊戲手機使用。而從ROG本身品牌的風格和渲染圖上機型的外觀設計來看，ROG的折疊螢幕手機應該也具備很濃厚的「遊戲手機元素」。不過，如果這款機型的螢幕支援任意角度懸停的話，它或許可以展現出類似一些老款遊戲主機的形態。

