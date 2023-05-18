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金正恩也想搭KTX！「一定要去坐坐看」　5年前親見南韓特使對話曝

▲▼北韓經常面臨農作物欠收的情況，最高領導人金正恩2018年視察兩江道三池淵市的農場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩曾說過想到南韓「試乘」高鐵。圖為金正恩2018年視察兩江道三池淵市的農場歉收情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩視核武為國家關鍵發展，然而，南韓共同民主黨議員尹建永就表示，他5年前以文在寅政府特使團身分訪問北韓時，金正恩仍有意願邁向無核化，還親口說有機會的話他一定要坐看看KTX（南韓高鐵）。

根據南韓《京鄉新聞》18日報導，尹建永當天在MBC廣播節目《金鐘培的視線集中》中揭露了上述內容。他表示，自己在文在寅執政時期，曾以青瓦台國政情況室長的身分，參加對北特使團於2018年3月5日至北韓展開兩天一夜的訪問行程。報導稱，尹建永被認為是南韓前總統文在寅的親信。

尹建永說，特使團訪問平壤勞動黨黨部時見到了金正恩委員長，並共進晚餐。金正恩當場提到，同年2月北韓特使團造訪南韓時曾經搭乘KTX列車，「聽說是開天闢地（的建設）」，並且表達了想親自乘坐南韓KTX的意願。南韓特使團回應道，「隨時都歡迎您來。」

▲▼北韓最高領導人金正恩13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲金正恩2023年攜女兒金主愛視察火星-18型洲際彈道飛彈試射。（圖／路透）

尹建永認為，當年金正恩有意願邁向無核化。他透露，因為金正恩在回覆特使團相關提問時表示，「豈能讓子女們在頭上頂著核武器，延續下一代生活呢？」金正恩還承諾，「只要能保障我方的安全，就沒有理由擁核。」尹建永說，但事到如今已經沒有意義了。另外，金正恩還在晚餐會上提到了駐韓美軍的問題。

尹建永評論道，金正恩很老練狡黠，「初次見面時就覺得他眼神銳利、很兇，雖然年紀很輕，但經過晚餐時的會談，越能感受到他比年齡還要老練。」但他同時也認為，金正恩非常善於交際、態度開放。

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