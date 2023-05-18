烏克蘭女星疑拍到「愛國者系統」炸毀　遭安全局調查！最高恐關8年

▲烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）發布基輔防空部隊攔截俄軍空襲的影片，遭烏克蘭情報安全單位調查。（圖／翻攝自IG／voronova.official）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）發布一段疑似基輔愛國者防空系統遭炸毀的影片，有俄語Telegram頻道稱俄軍「匕首」（Kinzhal）飛彈攻擊奏效。烏克蘭情報單位立刻封鎖這些「暴露防空資訊」的影像，沃羅諾娃事後雖已發布道歉影片，但她與另外5名涉及散布相關影片者，仍可能面臨最高8年的有期徒刑。

綜合Strana.ua等烏克蘭媒體報導，俄羅斯15日晚間至16日凌晨對烏克蘭進行大規模空襲，而女歌手沃羅諾娃等人在社交媒體上發布空襲影片，拍到烏軍向首都基輔夜空發射多枚防空飛彈，試圖攔截俄軍導彈，但影片結尾似乎顯示防空系統遭砲彈擊中爆炸。

▲西方援助烏克蘭至少2套愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

相關影片迅速被Telegram上許多親莫斯科的俄語頻道轉發，並稱部署在基輔的「愛國者」先進防空系統被「匕首」高超音速飛彈炸毀。烏克蘭官方並未證實資訊。許多網友則批評沃羅諾娃，不該將防空任務影片PO網，「我們真的希望這個人受罰」、「我們正在等待當局調查的消息」、「防空人員和烏克蘭居民的生命取決於此，任何發布者都將受到懲罰」。

對此，烏克蘭國家安全局（SBU）事後公布了包含沃羅諾娃在內等6名散布影片的基輔居民，指責他們「非法散布有關防空部隊任務的訊息」，並沒收他們的手機、電腦等設備。烏克蘭媒體報導稱，由於影像可能導致國家防空部隊的位置與細節外洩，這些涉案者在戒嚴法律下恐面臨最高8年的有期徒刑。

飽受指責的沃羅諾娃17日也在12萬追蹤的IG帳號上傳道歉影片稱，「我想請求烏克蘭國家與人民的原諒。對不起，我做出了魯莽的行為。」事實上，沃羅諾娃過去曾在IG發布她身穿黃、藍國旗色的照片並表態支持烏克蘭抗俄，但這次事件仍導致她去年婚變、前夫在基輔販毒被判刑等爭議再次浮出水面。