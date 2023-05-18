日韓需為台海開戰做準備！美專家：中國侵略台灣　美將派500架軍機

▲美華府智庫CSIS執行長何慕禮認為，必須設想該如何為台海開戰時的美國援軍狀況做準備。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國外交、國防安全專家們指出，即便美國和南韓簽署《華盛頓宣言》嚇阻來自北韓（朝鮮）的核武威脅，但日後在台海議題上面臨來自中國的威脅，恐怕會變得更加嚴重，甚至南韓也會被迫捲入台海戰局，屆時駐韓美軍、駐日美軍恐怕得派出500架戰機協防台灣海峽。

根據韓媒《朝鮮日報》，由該報所主辦的亞洲領導力會議（ALC）昨（17）日在首爾特別市中區新羅酒店舉行，在「美國的外交政策和2024年大選」會議上談及台灣海峽、韓半島（朝鮮半島）、俄烏戰爭等議題，其中知名保守派智庫美國傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）便警告，美國與南韓須隨時警惕來自中國的軍事威脅。

佛訥表示，「國際社會針對中國必須要真正警惕的點，其實並非供應鏈穩定等經濟、產業方面的問題，而是中國日益擴大的軍事威脅。若中國以武力侵略台灣，而美國決定投入駐韓美軍兵力時，美國、南韓必須當機立斷。」

報導分析佛訥此言的用意，雖然駐韓美軍當初是為了和南韓軍協防南韓而駐屯當地，不過一旦中國侵略台灣，不僅是東北亞、甚至就連歐陸等國際社會都會被牽扯進紛爭之中，因此必須針對韓半島（朝鮮半島）被捲入戰火的局勢隨機應變。

前美國國防部副部長、現擔任美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）總裁兼執行長的何慕禮（John Hamre）則表示，「最近幾個月以來全球相當關注台灣議題。我們必須設想，台海戰爭是否會延燒至韓半島（朝鮮半島）。一旦台海開戰，則美國500架軍機可能會在10天內飛到台灣海峽，而南韓、日本也可能派出軍機，我們必須為應付上述狀況提早作準備。」

何慕禮透露，他曾就如何應對台海與中國爭端等問題，和南韓總統尹錫悅通過電話。

美國戰略與國際中心（CSIS）亞洲研究副所長、美國前國安委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）則點出售地緣政治影響下，面對台灣、南北韓問題無法區分你我，「一旦戰爭爆發，我們無法區分台灣和南韓，因為就連歐陸也可能被捲進戰局。這是因為，如今的局勢和以前不同，現在國際社會是相連的。」

何慕禮認為，目前局勢已經無法全面封鎖中國的擴張，因為亞洲任何一國都不這麼認為，不過美國無法因此就對中國在印太地區的擴張上視若無睹。

另外，在「急遽變化的地緣政治情勢和美韓同盟」會議上，約翰霍普金斯大學高級國際研究學院季辛吉全球事務中心教授布蘭茲（Hal Brands）分析，全球對於和平的看法在俄烏戰爭後產生關鍵性的改變，「若國際社會對於俄羅斯侵略烏克蘭一事視若無睹，則會讓中國、北韓產生『原來這樣也沒差啊』的錯誤認知。」