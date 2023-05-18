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鎖定入侵獨居女住處！怪男「拿細鐵絲」鑽入門縫　撬開電子鎖門把

記者羅翊宬／綜合外電報導

獨居的民眾恐怕要多加留意，家門口的電子鎖是否真的安全！南韓一名年僅20多歲的女性獨自居住在外，日前她卻突然發現，家門口的縫隙突然遭到一根細長的鐵絲網侵入，且該鐵絲還被對方試圖勾住電子鎖門把上，似乎是想強行撬開大門，令她驚嚇接連大喊「是誰」，警方最後鎖定一名男子。

根據《韓國日報》、《朝鮮日報》，該名年僅20多歲的女性獨自居住在京畿道富川市的某戶聯立式住宅，她本月16日下午4時在住處大門發現，竟然有一條極細的鐵絲網從門縫中鑽入，並將鐵絲網勾住內端的門把，試圖撬開大門，此時的她害怕極了，連忙撥打電話向富川遠美警察署報案。

該名年輕女子拍下驚險恐怖的一幕，將短片上傳到網路社群上，並以「我現在嚇到整個起雞皮疙瘩」為標題發文。從影片中可以看到，一條細長、尾端捲成圓圈的鐵絲穿入門縫後，竟掛在門把上試圖晃動大門。

女子回憶道，「當天並沒有人告知我有誰會來，為了不讓對方順利打開大門，我抓住鐵絲的其中一端，並開口問道『請問你是誰』，（門外的男性）自稱是不動產派他過來的，於是我急忙喊道『您應該要事先打電話吧』，他向我辯稱有先按門鈴，之後我直接打電話向警察報案。」

經過2分鐘的纏鬥，眼見女子已向警方報案，最後該名男子直接丟下鐵絲網逃跑。

警方調閱監視器後，認定嫌疑犯為一名某不動產仲介業的40多歲男性職員，該名男性辯稱他是要確認「被法拍物件」的內部狀況，在他判定該戶住家沒人後，他才試圖拿出鐵絲網，準備要撬開大門。警方表示，該名男子犯下侵入住宅罪。

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