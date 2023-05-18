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聯合國警告：未來5年史上最熱　全球增溫將破1.5°C

▲▼氣候變遷,聖嬰現象,全球暖化。（圖／路透）

▲全球平均氣溫漲幅將突破1.5°C未來5年將是史上最熱的5年。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

聯合國世界氣象組織（WMO）17日最新研究指出，隨著聖嬰現象（El Niño）回歸，未來5年將出現創紀錄的高溫，成為史上最熱的5年，且全球平均氣溫上升很可能超過1.5°C。科學家警告，一旦超過1.5°C，地球氣候將進入「未知領域」，並引發一連串災難性影響。

衛報報導，近幾年世界各地氣溫屢創新高，2016是有紀錄以來最炎熱的一年，聖嬰現象就在其中扮演重要角色。WMO表示，隨著反聖嬰結束、新聖嬰現象開始，未來5年至少有一年會打破過去高溫紀錄，且可能性高達98%。

▲▼智利受夏季熱浪侵襲，4日起傳出森林大火。（圖／路透）

▲智利2月受夏季熱浪侵襲，傳出森林大火。（圖／路透）

報告也指出，全球平均氣溫很快就會超過《巴黎氣候協定》訂定的的目標，也就是將溫度升幅控制在1.5°C之內，近幾年最高平均值為1.28°C，但科學家發現，這個數字有近7成機率在2023年至2027年間失守。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）警告，「預計未來幾個月聖嬰現象的影響會越來越顯著，再加上人類造成的氣候變遷，將全球氣溫系統推向未知領域，對人類健康、食品安全、水資源管理和環境產生深遠影響。」

秘書長塔拉斯補充，「這不代表我們會永遠超過《巴黎氣候協定》規定的1.5°C，這只是暫時的。但WMO正在發出預警，增溫暫時性突破1.5°C的現象會越來越頻繁。」

 

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