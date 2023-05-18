28歲女幫忙遛狗「突然遭8犬圍攻」　被自己養的惡霸犬啃斷脖慘死

▲女子遛狗時被8犬包圍攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國28歲女子娜塔莎(Natasha Johnston)帶著8隻狗遛狗時，突然被寵物犬攻擊咬死，調查發現肇事犬就是她所養的美國惡霸犬(American Bully XL)，頸部多處被牙齒刺穿，目前已將惡霸犬撲殺，並扣留其他7隻狗進行調查。

身為職業遛狗人的娜塔莎，今年1月12日在薩里(Surrey)卡特漢姆(Caterham)的Gravelly Hill風景區工作時，身旁的寵物犬突然變得像狼群一樣，瘋狂撲到她身上恐怖攻擊，導致她頸靜脈被刺穿身亡。

警方證實，事發之後他們已將娜塔莎所養的美國惡霸犬安樂死，剩餘的7隻狗中，其中2隻臘腸犬上月已回到主人身邊，還有5隻狗正在進行調查。

▲美國惡霸犬最早為比特犬品種改良。（圖／示意圖／達志影像）

警方表示，「剩餘的5隻狗仍關押在私人犬舍中，我們正在與主人討論報告中的建議」，但除了犬隻下落以外，警方不願意對外透露案件其他細節，因為調查仍在進行中。

美國惡霸犬約於1980年代出現，為比特犬品種改良，因為標榜比比特犬更適合當寵物飼養而開始流行，然而當地媒體指出，去年英國10起狗咬死人事件中，其中6起便與美國惡霸犬有關，引發民眾呼籲當局應該將該犬種納入禁止飼養名單中。