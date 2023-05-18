媳婦將臨盆！　婆婆「嫌住院生產太貴」竟說：我在家幫你接生

▲美國一名孕婦表示婆婆為了省錢居然叫她在家生產。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名孕婦準備迎接兒子出生，但同時也面臨許多高額花費，光是在醫院生產的帳單就高達8000美元（約台幣25萬元），因此當婆婆和夫妻倆借錢時，兩人果斷拒絕。不可思議的是，當他們告知婆婆是為了存錢生產時，婆婆居然說，這樣太浪費錢，「為什麼不像我一樣在家生就好？我可以幫你！」

根據《鏡報》報導，美國一名孕婦在網路論壇Reddit發文表示，自己過幾個月就要生產了，而光是醫院的生產帳單就要8000美元，所以她和丈夫在孩子出生前都盡可能地在存錢，因此當婆婆跑來找他們要300美元（約台幣9300元）時，兩人不得不拒絕並說明了原因，結果婆婆居然完全不接受。

孕婦表示，當時丈夫接到婆婆的電話，婆婆希望丈夫能出錢讓妹妹搭飛機去別州參加叔叔的葬禮，「事實上我婆婆和他妹妹至今欠我們好幾千塊錢，我當下就拿出帳單給我老公，提醒他，好險有我的保險，所以我們幾個月後只要支付8000美元的醫院帳單。」

沒想到當他們告知婆婆無法給錢時，婆婆居然大聲回，去醫院生太浪費錢，「為什麼要這樣？你為什麼不在家生孩子呢？我所有的孩子都在家裡生，我有助產經驗，我來幫你吧！」孕婦被婆婆的說法嚇壞了，她說自己完全不想拿自己生命開玩笑，「雖然她在家裡生了6個孩子，但有一半以上因為嚴重感染住院。」

孕婦說，婆婆在家生產6次，有其中3次因為胎盤留在體內，所以引發嚴重感染，導致婆婆必須住院至少2年，「她能活下來真的是奇蹟。」

網友看到貼文也直呼不可思議，「這些錢應該留給孩子而不是可怕的親戚」、「我以為婆婆是婦產科醫生，沒想到是個恐怖故事」、「拜託跟這個人斷絕聯繫，讓另一半出面就好」、「真的沒看過這麼離譜的省錢建議」。