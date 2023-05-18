饑荒餓到背叛祖國！北韓10多人「搭漁船」脫北　穿越延坪島抵南韓

▲約10多名北韓人搭乘漁船「脫北」來到南韓。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到新冠疫情邊境封鎖政策影響，北韓（朝鮮）近來饑荒問題嚴重。最新消息指出，來自北韓的2戶家庭本月初搭乘一艘漁船，在西海（黃海）越過北方界線（NLL），並向南韓軍方表達「脫北」的意願，之後被引渡至京畿道某部隊接受調查，為2017年7月之後時隔6年再度有北韓民眾搭乘漁船脫北。

根據韓媒《東亞日報》，南韓多名政府消息人士昨（17）日透露，來自北韓的2戶家庭本月6日晚間搭乘一艘漁船，從西海（黃海）越過北方界線（NLL），並一路航行至南韓延坪島的西側，一舉一動被南韓的軍事設備偵測，保持高度警戒的南韓軍方隨即向海面派出兵力，並登上北韓漁船盤查，發現船上約10名上下的北韓人，其中包含兒童。

北韓人向登船檢查的南韓軍方表示，「我們（漁船）並非因為失誤才漂流到這裡來」，以明確的態度強烈表達其「投誠」（歸順，指脫北）的意願；直到7日凌晨，在確定全體船員皆有意願離開北韓，並確認無人出現「假意脫北」的情況後，南韓軍方將一行人上午送到首都圈的某部隊接受調查。

南韓最高情報機構「國家情報院」以及軍方、警方聯合針對10餘名脫北者實施更進一步的調查，包括這些脫北者在北韓的真實身份。南韓政府關係人士透露，從初步調查結果來看，這些脫北者中並沒有北韓軍人。

報導分析，時隔6年再度有北韓家庭不惜冒著新冠疫情下邊境尚未解封的風險，也要搭乘漁船越過北方界線脫北，其主要原因不排除和北韓境內嚴重的糧食缺乏問題有關，最近每位北韓軍人平均一天能分配到的穀物輛從620公克下降至580公克，本來位處食物配給順序金字塔頂端的軍人，其食物配給量也下跌至比照一般居民，顯見糧食嚴重缺乏問題所造成的影響正逐漸擴大。

據悉，依照南韓官方正式公開的紀錄，距離上一次北韓人搭乘漁船越過北方界線「脫北」的案例，已經是6年前的2017年7月，當時漁船上有5人，其中甚至是有民眾帶著家人一起脫北。

2019年6月，當時有4名北韓居民搭乘漁船越過東海（日本海）的北方界線，停靠南韓江原道三陟港，並在抵達後在港口周邊閒晃，然而防備鬆散的南韓軍方卻未能即時發現；同年11月，有兩名北韓人搭乘漁船在江原道一帶脫北，並向南韓表達投誠意願，然而最後被爆出兩人在北韓涉嫌殺人，因此最後遭到文在寅政府強制遣返。

＊北韓家庭搭乘漁船「脫北」案例

1987年，金萬鐵一家11人搭乘50噸級「清津號」脫北，途經日本、台灣，南韓曾派大使和蔣經國當局協商；2002年8月，3個家庭、共21人搭乘漁船在西海（黃海）脫北；2009年10月，一家11人搭乘小型漁獲船在東海（日本海）投誠；2017年7月，一家5人搭乘小型船隻在東海（日本海）投誠；2023年5月，2個家庭、10人上下搭乘漁船脫北。