義大利北部極端暴雨釀9死　F1賽事取消、居民爬屋頂避災

▲義大利極端暴雨導致9人喪生，萬人被迫從家園撤離。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

義大利北部近日受極端氣候影響降下暴雨，多條河流決堤導致洪患肆虐，許多民眾不得不爬上屋頂等待救援，至少9人在災害中喪生，萬人被迫撤離家園。其中艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）受災最嚴重，原定於周末舉行的F1大獎賽也因此取消。

綜合路透、BBC等報導，民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）17日表示，該地區年平均降雨量為1000毫米，卻有部分城市在短短36小時內降雨量就達500毫米。他呼籲盡快制定全國水利工程計畫，以應對氣候變遷引發的洪災。

義大利去年遭逢70年來最嚴重乾旱，直到近期都為旱災所苦，這與近日暴雨形成鮮明對比。穆蘇梅齊說，當土壤長時間處於乾燥時，會降低吸水能力，最終會凝固讓落下的雨水直接流過表面，加劇此次洪災的影響。

Situazione drammatica in #EmiliaRomagna. Pesante alluvione.



Sarà allerta rossa anche domani. Nel frattempo le immagini che arrivano dalla Romagna fanno paura.



In questo video il salvataggio di una mamma con la sua bimba di tre anni a Cesena.#16maggio | #AllertaMeteoER pic.twitter.com/d9GKeRhxki — Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) May 16, 2023



洪水淹沒法恩扎（Faenza）、切塞納（Cesena）、伊莫拉（Imola）的街道，部分地區水位淹過車頂和樓房，迫使當地居民爬上屋頂躲避洪水，等待消防員用直升機或橡皮艇的救援。

艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）主席博納西尼（Stefano Bonaccini）表示，經確認有9人因洪災喪生，他敦促居民不要靠近河流，並移動到更高樓層躲避災害。

原定19日至21日在伊莫拉舉行F1艾米利亞-羅馬涅大獎賽（Emilia Romagna Grand Prix），也因洪災嚴重宣布取消。F1官方在聲明中指出，不願在艱難時期增加當局和救援團隊負擔，為保護車迷、車隊，以及工作人員的安全，決定取消這場賽事。

▲被洪水淹沒的伊莫拉賽道。（圖／路透）