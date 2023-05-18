G7峰會明登場！台海局勢升溫　BBC：日本成關鍵角色

▲七大工業國集團（G7）領袖峰會19至21日將在日本廣島舉行。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）領袖峰會19至21日將在日本廣島舉行，預計本次重點除了烏俄戰爭外仍會聚焦在中國，而位於台海衝突前線的日本，其在建立地方安全穩定的關鍵角色也越來越重要。

根據BBC報導，日本航空自衛隊中校田中正敏（Masatoshi Tanaka）表示，沖繩那霸空軍基地的氣氛近期越來越緊張，「我們每天都在面對領空侵犯的問題，中國的活動在數量和質量上都有所增加，包含無人機、轟炸機和偵察機，這個地區還有許多中國現役的航空母艦。」

日本沖繩位於台海衝突前線，尤其在美中關係緊張加劇之際，日本在建立地方安全穩定的關鍵角色也越來越重要，台灣的安全也逐漸成為日本關注的焦點。日本國立政策研究所國際關係教授岩間洋子表示，烏俄戰爭和日益動盪的印太地區局勢，已經將日本推到了大國聯盟中的關鍵位置，「我們是美國在該地區聯盟和夥伴關係網絡的關鍵，美國人也意識到了這一點。」

日本當局同樣持續在採取行動，首相岸田文雄在今年3月與南韓實現外交關係正常化，接著又在同月會見了印度總理莫迪，還前往烏克蘭並承諾提供3000萬美元的非殺傷性軍事援助。

在岸田的主導下，日本宣布了自二戰以來最大規模的軍事建設，國防預算到2027年會增加一倍，這既表明日本迫切需要表明有自衛能力，也顯示日本需要在亞太地區幫助盟友美國。