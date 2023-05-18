全美第一槍！蒙大拿州立法封殺TikTok　App商店上架「每天罰31萬」

▲蒙大拿州將成為美國第一個禁止使用TikTok的州。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

蒙大拿州將成為美國第一個禁止使用TikTok的州，州長強佛特（Greg Gianforte）簽署法案時表示，這能保護蒙大拿人免受中國共產黨的監視。不過這項法案未來恐受到諸多挑戰，包含可能違反美國憲法第一修正案的言論自由權，TikTok官方也回應，會努力捍衛蒙大拿用戶的權利。

根據《衛報》、《路透》報導，強佛特17日簽署法案，禁止Google和Apple等應用程式商店在該州上架TikTok，並於2024年1月1日生效。法案規定，若TikTok違反禁令，需面臨每天1萬美元（約台幣31萬元）的額外罰款，且Google和Apple若違規，同樣會面臨每天1萬美元的罰款；但使用TikTok的個人用戶不會受到懲罰。

▲州長強佛特（Greg Gianforte）簽署法案禁用TikTok。（圖／達志影像／美聯社）



TikTok在聲明中指出，蒙大拿州的法案「非法禁止TikTok，侵犯了蒙大拿州人民的憲法第一修正案權利」，他們會努力捍衛蒙大拿用戶的權利。

TikTok在美國擁有超過1.5億名用戶，當局擔心中國政府可能會施壓該平台，要求交出用戶敏感數據。美國聯邦政府和一半以上的州政府已經規定，禁止在政府的設備上使用TikTok，而蒙大拿州是美國第一個立法完全禁止TikTok的州。

報導指出，蒙大拿州的法案可能還會面臨諸多挑戰；前總統川普2020年就曾透過商務部命令禁止下載TikTok和微信，但面臨多間法院阻饒，最終這項命令未生效。美國公民自由聯盟（ACLU）批評，此法明顯違憲，踐踏數十萬蒙大拿人的言論自由，法院須立刻採取行動。