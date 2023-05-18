　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

▲▼峇里島洲際酒店兩名中國旅客死亡。（圖／翻攝推特）

▲峇里島洲際酒店兩名中國旅客死亡。（圖／翻攝推特，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日前印尼峇里島渡假村驚傳一對大陸籍男女陳屍房內，1日發生至今終於破案了，不過當地警方的說法卻讓許多大陸網友感到相當傻眼。

這兩名死者分別是25歲的男死者和22歲的女死者，兩人皆來自中國，而飯店房間是由女死者預訂。警方調閱監視器畫面後發現，女死者是在4月30日晚間8時左右獨自入住，男死者則是在1日凌晨0時17分左右抵達大廳和女方會面，接著兩人就一起回到房間。

▲兩名死者在房內5小時就滿身傷死亡。

到了1日上午6時32分，男死者全身赤裸且滿是傷痕從房間爬出求救，脖子上有明顯開放性傷口，接著他就死在了走廊上；女死者則是在浴缸內被發現，身上都是血跡，脖子有纏繞痕跡，額頭還有瘀傷。

根據澎湃新聞報導，當地警方在17日宣布破案，印尼警方指出，該命案針對21名相關人員調查、以及法醫提供的驗屍結果，認定是女性死者先被男性殺死，男子再畏罪自殺。

法醫驗屍報告中顯示，女子是遭鈍器重擊受傷，然後死於溺水；男性死者則是全身有超過20處傷口，足以證明他死意甚堅，致命傷則在左右頸部的傷口導致大出血。印尼警方強調「當地治安一向良好，歡迎外國觀光客踴躍前來。」

對此結果大陸網友感到意外，認為根據現場流出的照片，可以看到女性死者頭部高於浴缸「到底怎麼溺死？」；另外男性死者身上自殘20多刀，認為他死意甚堅卻又為何要打電話求救。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
超扯大違建！　千坪超蓋面積達「6座籃球場」
表演翻車被酸爆　徐懷鈺首發聲
陳天仁痛訴「遭劈腿施暴」！　婚姻成人生遺憾
快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　媒體嚇傻
作弊被趕出場！　洋基先發大將禁賽10場
快訊／台積電大漲17元至536！　台股漲180點破萬六
快訊／3死命案！　全中槍身亡
韓「爆乳直播主」來台灣！　鄉民本斥但大推了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：國民黨徵召侯友宜選總統　欲走中間路線

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

英外相訪拉美加海4國　拓展安全與氣候合作

拜登將赴日出席G7峰會　稱遲早會和習近平會面

AI威脅人類未來！　路透民調：61%美國人相信

債務上限有望達協議　美股收紅408點、台積電ADR漲近6％

哈利震怒！與梅根遇狗仔「恐怖飛車追逐」2hrs　險重演黛妃悲劇

烏克蘭外長會中國特使　堅稱「不接受割讓領土」給俄羅斯

校車司機突昏厥！13歲學生出手救67人　親曝關鍵「我沒有手機」

AI「又快又不會累」　歐盟通譯人員成首批犧牲品

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

紐時：國民黨徵召侯友宜選總統　欲走中間路線

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

英外相訪拉美加海4國　拓展安全與氣候合作

拜登將赴日出席G7峰會　稱遲早會和習近平會面

AI威脅人類未來！　路透民調：61%美國人相信

債務上限有望達協議　美股收紅408點、台積電ADR漲近6％

哈利震怒！與梅根遇狗仔「恐怖飛車追逐」2hrs　險重演黛妃悲劇

烏克蘭外長會中國特使　堅稱「不接受割讓領土」給俄羅斯

校車司機突昏厥！13歲學生出手救67人　親曝關鍵「我沒有手機」

AI「又快又不會累」　歐盟通譯人員成首批犧牲品

阿金偷食物成慣犯「被抓包一臉無辜」　媽罵到笑：你會開冰箱？！

國1南下76K事故！自小客撞護欄　後方駕駛閃燈警示又被撞...2傷

上海將辦雙城論壇！蔣萬安派副秘書長赴陸協調　「秉持對等尊嚴舉辦」

初夏限定！「山佳荷花池」開花了　漂流木鞦韆、沐心池一起玩

金門超扯大違建！千坪農舍超蓋面積達「6座籃球場」　議會徹查

連勝文大讚郭台銘是「岳飛」　他困惑：那侯友宜不就成了秦檜？

近年3位令人印象深刻的「韓劇母親」　看見媽媽們逆境之下的堅強身影

台銀基隆分行接恐嚇信「引爆7遙控炸彈」　警研判又是大陸研究生！

沒規劃才買不起房？　他要民進黨「開存錢菜單」：除了吃土還能怎辦？

永康警激勵員警士氣　頒發「黑關公」獎勵績優人員

19歲短裙女騎士遭擊落！三寶車鬼切　她滾3圈痛苦趴地畫面曝

國際熱門新聞

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

指甲突然出現一條線　女意外被美甲師救命

13歲學生校車救67人　親曝關鍵「我沒手機」

同事合資買彩券中15億　他沒分到怒提告

登機證「1問題」恐上不了飛機！

哈利震怒！與梅根遇狗仔「恐怖飛車追逐」

最夯做愛地點　車震只排第4名

債務上限有望達協議　美股收紅408點

AI又快又不會累　歐盟通譯人員成首批犧牲品

烏克蘭外長會中國特使　堅稱不接受割讓領土給俄羅斯

法國前總統沙柯吉貪汙案敗訴　不用入獄須戴電子腳鐐

烏克蘭6平民散播防空系統影片　將被關8年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

李遠哲1事成藍營強牌　他曝卡在侯友宜

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面