植牙孤兒！他8顆花63萬　換間診所保固卻失效

▲人工植牙逐漸受到民眾青睞，但其實各品牌大不同且無法通用，民眾如果換了醫院、診所或醫師，很可能就沒了保障。（示意圖／取自123RF）

圖、文／CTWANT

近年人工植牙逐漸受到台灣民眾青睞，但價格不斐，台南市一位林先生與妻子花費60多萬植了8顆牙，13年後因磨損需要維修，但植體品牌、系統與現在就醫的診所不同，牙醫不敢貿然施作，他找上原植牙診所詢問時，卻發現病歷超過7年保存期限，已遭銷毀，無法得知植牙品牌的相關資訊，頓時成了「植牙孤兒」，最壞的情況可能得全部「打掉重練」，讓他困擾不已。

林先生憤而向台南市衛生局檢舉，指控原植牙的牙醫診所拒絕提供病歷、不提供植牙零件，但因2009年夫妻倆植牙完成後，自2013年起即更換牙醫診所，自此就未再回原診所看診，直到去年植牙的部分損壞，發現因為各診所使用的品牌不同，沒有辦法維修，回到原診所詢問求助，卻被依無7年內就醫紀錄、非該院患者、無病歷資料可提供為由「打槍」，衛生局調查後也認定診所回覆理由的確未違反醫療法，林先生雖然心有不甘，但也只能怪自己沒做好功課，沒想到看個牙的「眉角」竟那麼多。

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▲台南市的林先生與妻子花了60多萬植牙，後來因故更換診所就醫，超過7年沒回診，去年要索取植牙相關資訊以利維修，卻被對方「依法」拒絕。（圖／CTWANT提供）

73歲的林先生告訴本刊，全家人原本在南市永華路上某家牙醫診所看診，他跟妻子由於蛀牙嚴重，2007年起在醫師建議下決定植牙，直到2009年1月為止妻子先後做了7顆，他則做1顆，8顆要價63萬5000元，這段期間固定回診，使用上並無問題，2013年時在友人介紹下，就近轉往住家附近新開的牙醫診所就診，並向原診所告知此狀況，並希望能開立植牙費用收據，以資憑證。

林先生回憶，醫師得知消息後，態度突然轉變，表示無法提供收據，於是以診斷證明書方式，在病名的位置寫上「〇〇〇在本院施行植牙手術流程並裝置假牙完成，期間自費費用收費陸拾參萬伍仟元正」，另外在下方的醫師囑言欄位中提到「病患〇〇〇全家已自行至其它診所就診，且主動與本院終止醫療關係，故爾後口腔相關照顧請就醫學中心等專業機構照料，以維護健康。」

雖然感覺不妥，且雙方有些「不歡而散」，當下林先生也沒想太多，直到去年用了13年的植牙因為磨損需要修護，現在的診所醫師告知，因為牙材與他們使用的品牌及系統不同無法維修，林先生詢問之後發現植牙品牌眾多，不只瑞士、瑞典、美、德等國，連韓國、大陸跟台灣都有製造商，光是台灣市面上使用的可能就有近百種，零件規格不盡相同，不同廠牌無法互通，他才驚覺「問題大條。」

▲替林先生植牙的牙醫師開立的診斷證明，寫的不是症狀陳述，卻是植牙花費，並註明「主動終止醫療關係」。

林先生回到原診所詢問相關資料，但被告知病歷紀錄只能保留7年，距離上次就醫老早就超過時間，診所依法已經將病歷銷毀，沒有辦法也無資料可以提供，讓他氣得直跳腳，現在最壞的打算得移除原來植體重新植牙，原本可能只要花上幾千塊錢到數萬元不等的維修費用，現在恐怕又得重頭來過，他搖搖頭說，一開始不知道植牙學問大，現在他覺得有同樣困擾的人不少，才投訴媒體希望民眾「愛注意」。

資深牙醫師表示，植牙牙冠在使用一定時間後，就會發生磨損或鬆動的現象，得要有相對應的植牙工具及套件，才能進行維修或更換，保固時間並不一定，通常以3到5年居多，像林先生夫妻用了13年已經算「有擋頭」，而且不只民眾有成本考量，醫院或診所也是，不可能採購市面上所有植牙品牌，如果民眾無法「從一而終」，可在植牙時就向醫師問清楚品牌，或是把包裝攜回，日後若需維修也有個保障。

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