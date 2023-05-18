英外相訪拉美加海4國　拓展安全與氣候合作

▲英國外交部長柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

英國外交部表示，外交大臣柯維立18日將抵達牙買加展開訪問行程，後續轉赴哥倫比亞、智利與巴西，在一連7天期間，尋求強化英國與加勒比海和拉丁美洲此二「具重要影響力」區域的關係。

上一次有英國外交大臣訪問加勒比海和拉丁美洲地區分別是在2017和2018年。

英國外交部指出，柯維立（James Cleverly）的議程重點包括氣候韌性、安全事務、民主治理以及人與人連結。

在首站牙買加，柯維立將出席「英國－加勒比海論壇」（UK-Caribbean Forum）、與總理霍尼斯（Andrew Holness）會晤。柯維立並將宣布英國規劃資助1500萬英鎊（約新台幣5億7700萬元），協助牙買加打擊有組織犯罪，另投入達700萬英鎊的「氣候金融」，協助強化氣候韌性與安全。

19至21日，柯維立將訪問哥倫比亞，宣布一系列促進維護區域和平、保護亞馬遜雨林、應對氣候變遷的合作計畫。柯維立將前往位於亞馬遜叢林前緣的城鎮，視察受英方資金支持的計畫執行成果，包括預防森林濫伐、協助前游擊隊員轉業投入生態旅遊。

22日，柯維立將於智利發表演說，闡述英國對外政策，聚焦拉丁美洲。隨後在最後一站巴西，柯維立將簽署一項氣候夥伴關係協議，並再次造訪亞馬遜叢林。他也規劃前往國民議會大廈，強調英國對民主政治的支持。

今年1月上旬，數以百計巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者闖進國會大廈、總統府和最高法院，表達對去年10月總統大選結果的質疑與抗議。左翼的現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）當時拿下50.9%選票險勝。

英國外交部表示，拉丁美洲人口約6億6000萬，國內生產毛額（GDP）總計超過6兆美元（約新台幣185兆元），對英國而言是具巨大潛力的市場。區域內國家如墨西哥、智利、祕魯，是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員。

3月31日，英國正式獲准加入CPTPP，待完成最後行政程序，即可簽署入會文件。

另一方面，加勒比海與拉丁美洲也是中國積極擴張影響力的區域，包括投資數以百億計美元於基礎建設、開採石油和鋰等關鍵礦產、在巴拿馬運河的大西洋和太平洋端都持有重要港口、吸引超過20個區域內國家加入「一帶一路」倡議、中國國營銀行放貸超過千億美元等。

此外，作為「中國深空測控網」一部分，中國「國家航天局」更在阿根廷運作太空站，相關計畫受共軍控制。