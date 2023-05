哈利震怒！與梅根遇狗仔「恐怖飛車追逐」2hrs　險重演黛妃悲劇

▲哈利與梅根遇到狗仔飛車追逐驚魂記。(圖/路透)



記者曾羿翔/綜合外電



哈利(Harry)與妻子梅根(Meghan)以及她的母親乘坐的汽車16日晚間遭到狗仔隊飛車追逐,整起過程持續超過2小時「險些釀成大禍」。哈利王子的發言人對此表示,「哈利王子會為此大發雷霆」。

綜合外媒報導,哈利夫妻16日晚間參加完紐約舉行的「女性遠見獎」頒獎典禮後遇到狗仔追車事故。據了解,夫妻兩人與梅根的母親拉格蘭(Doria Ragland)當時是乘坐計程車。哈利的發言人17日表示,哈利王子與妻子梅根、梅根的母親與狗仔記者上演一場接近「災難性」的飛車追逐(near catastrophic car chase)。

發言人的聲明還提到,「這起汽車追逐事件肇因是一批非常挑釁的狗仔,導致數次差點擦撞,還波及到路上的其他駕駛人、行人以及2位紐約警員。」

哈利的母親黛安娜王妃(Princess Diana)當年就命喪於類似事件。黛安娜王妃1997年座車在巴黎遭狗仔隊追逐出事而喪命,哈利將母親之死歸咎於新聞界侵犯私生活,一直以來對此相當憤怒。

"Mark my words, Prince Harry will be furious about this" @laurabundock discusses Prince Harry's 'distrust' of the tabloid press after him, his wife Meghan and Meghan's mother were involved in a "near catastrophic" car chase involving paparazzi https://t.co/IVHXQr05s4 pic.twitter.com/0Y4X4NBpop